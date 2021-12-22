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OPPO證實明年1月揭曉旗艦手機一加10 Pro 傳採Snapdragon 8 Gen 1處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

在小米公布將揭曉小米12系列消息後，OPPO產品長劉作虎隨即也在個人微博頁面透露將在2022年1月揭曉一加10 Pro。

依照先前市場傳聞，一加10 Pro也會採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，同時實際發表時間會安排在2022年1月5日，將率先在中國市場推出，預計在3月或4月間才會推出國際銷售版本。

不過，隨著劉作虎回歸OPPO體系，一加目前也成為OPPO獨立營運品牌情況下，預期未來產品將更聚焦在高階旗艦定位，目前更有消息傳出一加今年可能僅會推出一加10 Pro單款手機，而不會像過往推出系列機種，但仍有可能推出先前曾預告的螢幕可凹折手機，以及針對不同市場需求打造機種。

而在接下來即將揭曉的一加10 Pro，市場傳聞螢幕規格將採用2K解析度、120Hz畫面更新率的LTPO OLED顯示面板，背後主相機模組則會採用類似三星Galaxy S21系列的一體成形金屬框體設計，並且對應三組鏡頭設計，其中預期也會包含與哈蘇合作技術，讓相機拍攝成像能有更進一步提昇效果。

至於機身則對應80W有線快充，以及支援50W無線快充，作業系統則採用基於Android 12的ColorOS 12操作介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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