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realme預告GT 2系列手機 採環保材質背蓋、150°超廣角鏡頭與全新天線設計

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早realme GT 2系列創新技術分享會中，realme接下來預計揭曉的realme GT 2系列機種採用三項全球首發技術，其中包含生物基環保材料手機背蓋、150°超廣角鏡頭，以及全速天線矩陣系統通訊技術。

realme產品溝通經理Mark Wesley表示，realme GT 2 Pro將再次與知名工業設計師深澤直人合作，此次更以紙張為靈感，帶來「紙x科技」的大師設計，藉此實現簡約和環保兩大理念，並且推出全球首款採用生物基材料設計的智慧型手機。

在與材質技術公司Sabic合作中，realme採用被稱為綠色環保的「未來之鑰」的生物基，以此打造全新手機背蓋，並且以可再生材質降低傳統化石原料使用比例，藉此減少對環境影響。同時，Sabic生物基材料更通過ISCC國際可持續發展與碳認證，另外也符合REACH、RoHS和EPEAT等嚴苛環保法規標準。

除了手機，realme同樣也對產品包裝進行改良，推出全新盒裝設計，讓整體塑膠使用比例從過往的21.7%下降到0.3%，並且進一步將外盒和手冊上的印刷油墨，改以低毒性、高重複使用、可生物分解的大豆油墨取代。與傳統油墨水相比，大豆油墨減少石油資源損耗，藉此間接降低碳排放汙染。

而此次將在realme GT 2 Pro首度搭載的150°超廣角鏡頭，相比目前多數手機中採用的84°主鏡頭，150°超廣角鏡頭的可視範圍約大幅提升278%，更比多數128°超廣角鏡頭增加20%可視範圍，更可配合新加入的魚眼模式，增加全新影像透視感與超長景深效果，讓拍攝影像能有更多趣味效果。

至於此次在天線設計部分，則是加入超寬頻自由切換天線技術、Wi-Fi網路增強系統，以及360°全方位感應NFC技術。

其中，超寬頻自由切換天線技術透過12組環繞式高整合度天線構成，除了以全方位形式環繞手機框體，每一組天線均支援所有目前主流頻段，並且具備一致的訊號強度，透過realme自由切換天線技術，更可讓realme GT 2 Pro自動判斷所有天線的訊號強度，進而自動選擇訊號最佳的天線收發訊號，避免收訊不良，或是斷訊情況發生。

另外，realme GT 2 Pro採用對稱式Wi-Fi天線設計，透過兩組訊號強弱互補的方式，藉此確保與路由器之間連接距離維持不變，讓手機周圍的訊號強度更穩定，無論身處家中何處都能順利接收相同的網路訊號強度。相比起非對稱式Wi-Fi訊號，使用對稱式Wi-Fi天線設計均衡性提升約20%。

此次同步推出的360°全方位感應NFC技術，則是將realme GT 2 Pro的NFC訊號收發功能整合進頂部兩組行動網路天線，藉此構成NFC三天線陣列，相比傳統NFC設計將可讓感應表面積增加500%，感應距離增強20%，讓使用者能透過整個realme GT 2 Pro機身上半部感應NFC，藉此提高手機感應支付、檔案傳輸等便利性。

此次活動中，realme也預告即將正式推出新款旗艦手機realme GT 2系列，其中更包含此次說明的realme GT 2 Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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