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三星提出結合可拉伸、凹折螢幕設計 還能對應S Pen手寫

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自Letsgodigital網站)
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如同TCL旗下華星光電提出各類可凹折即可拉伸螢幕設計，三星也持續在可凹折螢幕設計提出不同構思。在今年6月20日提出，並且在12月16日獲得世界知識產權局批准的設計專利中，三星在多達83頁設計說明中詮釋一款結合可拉伸、凹折使用的螢幕，並且能與S Pen手寫功能連動。

不過，目前三星並未有計畫推出應用此項設計專利產品，但或許可以想像未來的Galaxy Z Fold系列機種，將會以不同面貌呈現。

而在此次提出設計專利中，三星將拉伸螢幕與可凹折螢幕設計結合，讓螢幕可藉此改變螢幕使用方式，其中更包含類似筆電般的使用模式，使用者更可透過S Pen在螢幕進行書寫、註記。

目前還無法確認三星預計何時將此設計專利實際應用在市售產品，但也可能是針對產品設計先提出專利保護。

▲(圖／擷自Letsgodigital網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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