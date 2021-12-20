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三星官網透露Galaxy S21 FE實際價格 最快在CES 2022期間亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著三星即將在CES 2022期間揭曉Galaxy S21 FE，近期除了在三星阿聯酋官網技術支援頁面出現實機面貌，稍早更在三星愛爾蘭官網透露此款新機具體售價。

從三星愛爾蘭官網透露價格 (目前相關資料已經被移除)，顯示Galaxy S21 FE 5G 128GB綠色款式售價為769歐元 (約新台幣24000元)，型號則是SM-G900BLGDUEA，256GB版本售價則是839歐元 (約新台幣26000元)，型號則為SM-G900BLGGUEA，若考慮實際匯差與各地區定價策略差異的話，屆時在台灣市場售價應該還會再低一些，或許會介於新台幣22000元至24000元左右。

而硬體規格方面，Galaxy S21 FE採用類似Galaxy S21的外型，但機身可能從金屬材質調整為塑膠設計，而螢幕預期採用全平面設計，並且採用中央置頂設計的開孔視訊鏡頭，顏色方面則可能推出綠色、薰衣草色、奶油色與黑色四款配色選擇。

從先前曝光規格，Galaxy S21 FE採用6.4吋、Full HD+解析度AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 888，最高搭載12GB記憶體與512GB儲存容量，前視訊鏡頭搭載3200萬畫素規格，背面主相機則搭載6400萬畫素在內三鏡頭模組，電池容量則是4500mAh，支援15W有線快充。

Galaxy S21 FE預期最快會在CES 2022期間正式亮相，並且在1月進入市場銷售。

三星原先規劃在下半年推出Galaxy S21 FE，藉此增加手機整體銷售數量，但礙於特定元件供應有限情況下，一再延後此款手機上市時間，甚至一度傳出取消上市計畫，最終還是準備讓此款手機進入市場銷售，只是整體銷量可能不會太多，避免擠壓明年上半年預計推出的Galaxy S22系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

愛爾蘭 阿聯酋

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