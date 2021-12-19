2021年度外媒評選最佳智慧型手機 這幾款你擁有了嗎？
小米滿厲害的唷～～
今年眾多品牌上市了多款新機，由外媒 GSMARENA 所整理出 11 款 2021 年最值得購入的機款，從旗艦款到基本入門款都有上榜，一起來看看你手上拿的手機有沒有在這次的名單中吧！
年度旗艦機款： Apple iPhone 13 Pro Max
iPhone 應該是每年都會佔領榜單的常勝軍，所以看到 iPhone 13 Pro Max 成為年度旗艦機款也沒有太意外，比較特別是，許多人等很久的螢幕更新率終於來到了 120Hz，儲存空間也提升到 1TB，電力續航也比 iPhone 12 系列多出了 1.5～2.5 小時，編輯自己實際使用時也有發現續航力的部分真的非常有感哦！
年度旗艦機殺手/電力續航： 小米Poco F3
為什麼會說是年度旗艦機殺手呢？先來說說它的價格，以新台幣 10,999 元起的價位，使用了高通Snapdragon™ 870 處理器、4,800 萬像素主鏡頭、AMOLED 打孔螢幕並擁有 120Hz 螢幕更新率等等規格，這樣子個規格卻又只要一萬元初頭真的完全無法乎視它的存在
電力續航的部分，擁有電池容量 4,520mAh，並能持續待機 268 小時，使用 33W 快速充電能在 52 分鐘內達到 100% 電力，成為年度最強續航力的手機當之無愧啦！
年度相機手機： 小米11 Ultra
榮登年度相機手機的 小米 11 Ultra，我個人覺得實至名歸，擁有 1.12 吋超大感光元件、三個主鏡頭支援夜拍以及 8K 攝影都能完美對焦，即使在夜拍中照片依然能保留許多細節，也讓人更期待小米 12 Ultra 的上市！
年度電競手機： ASUS ROG Phone 5
說到電競手機應該很容易會聯想到 ROG，而這款 ASUS ROG Phone 5 之所以能成為玩家們的首選，是因為各方面都針對了遊戲進行特化 ，舉例來說：處理器使用了高通當時最旗艦的 Snapdragon™ 888 5G，讓玩家能夠順暢進行遊戲，另外螢幕更新率為 144Hz、觸控採樣率也高達 360Hz，完全照顧了遊戲玩家需求，成為年度電競手機是實至名歸
小尺寸手機： Apple iPhone 13 mini
雖然現在的手機市場是以大尺寸螢幕為主流，但還是有部分的消費者喜歡一手掌握的感覺，iPhone 13 mini 就會是最佳的選擇，與 iPhone 13 擁有一樣的規格，但螢幕大小只有 5.4 吋，對於想要麻雀雖小五臟俱全的用戶來說，非 iPhone 13 mini 莫屬！
高階款手機（台幣 18,000 元以下)
在這個類別入圍的有兩款手機，分別為 Samsung 與 Motorola，雖然兩款價位有些不同，但還是成為外媒的 Pick 啦！就來看看這兩款各自的特色吧～
Samsung Galaxy A52s 5G
三星的 Galaxy A 系列一直都是重視性價比消費者的首選，新台幣售價 13,990 元的 Galaxy A52s 5G，在規格上處理器使用高通 S778G、120Hz 螢幕更新率、支援 IP67 高規格防水防塵，微微的潑水或是毛毛雨的情況下使用手機不必擔心會有浸水的問題！綜合評價算是 CP 值相當高的智慧手機哦
Motorola Edge 20 Pro
Motorola 的這款 Edge 20 Pro 在價位上比三星 Galaxy A52s 5G 稍微高了一些，但還是有在兩萬元以內，手機處理器採用高通 Snapdragon™ 870、6.7 吋的 FHD+ OLED 螢幕顯示器、144Hz 螢幕更新率、防水等級 IP52，這些 Motorola Edge 20 Pro 都有具備，值得一提的是 Edge 20 Pro 還能夠客製化設定手勢功能，用戶在使用上可以更加快速便利
中階款手機（台幣 9,000 元以下）
小米紅米 Note 10 Pro
如果你對手機的預算不超過萬元，那小米系列有滿多款手機都會是你的首選，如果以價格來看小米紅米 Note 10 Pro 的規格是一款表現中規中矩的手機，6.77 吋 AMOLED 螢幕、搭載高通 S732G 處理器，在相機鏡頭上用了 1.08 億畫素的主鏡頭，只要新台幣 9 千元內就能買到，算是非常划算的一款手機
小米Poco X3 Pro
主打電競手機的小米 Poco X3 Pro，為了讓使用者能保持最佳遊戲體驗，小米 Poco X3 Pro 處理器使用高通 Snapdragon™ 860，電競手機通常會有過熱的問題，小米 Poco X3 Pro 的 LiquidCool 水冷技術 1.0 Plus，能讓手機隨時保持高性能！新台幣售價 7,499 元起
小米 Poco X3 NFC （台灣未販售）
小米 Poco X3 NFC 是沒有在台灣販售的機種，但與 Poco X3 Pro 在定位與規格上都有些類似，比較大的差異是處理器的部分小米 Poco X3 NFC 搭載高通 Snapdragon™ 732G，目前只有在香港地區的小米官網上有販售哦！
基本入門款手機（台幣 3,500 元以下）
小米紅米 9 （台灣未販售）
小米紅米 9 的價格來到新台幣 3,500 元以下啦！被外媒譽為最經濟實惠的選擇之一，螢幕尺寸為 6.53 吋 FHD+，擁有四顆不同的攝像鏡頭分別是：廣角、超廣角、微距、景深功能
結語
以上這 11 款手機，就是今年度各個類別中由外媒 GSMARENA 所挑出來的最佳手機啦～可以看得出來小米以性價比在名單中大獲全勝，不過蘋果還是穩坐年度旗艦機款的寶座！（誰也無法撼動蘋果 XD）獺友們心目中的年度機款有在名單內嗎？
（資料來源：GSMARENA ）
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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