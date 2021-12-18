榮耀X30、榮耀暢玩30 Plus售價曝光 主打長時間電力續航與快充

榮耀稍早宣布推出新款榮耀X30與榮耀暢玩30 Plus，主打長時間電力續航，以及快充使用體驗，兩款手機均帶有一些華為Mate及P系列手機設計身影。

榮耀X30採用1.05mm極窄邊框與94%顯示佔比設計的6.81吋全尺寸螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，搭配6GB起跳記憶體，以及128GB起跳儲存容量。

電池則採用4800mAh規格，支援66W有線快充，可在30分鐘內將電力充滿80%，並且標榜電池使用安全，透過充電器、充電線與電池三重安全識別，以及充電電路五重安全識別，藉此確保充電安全。

而相機部分，則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配由4800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組成的主相機模組，更提供以人工智慧自動調整拍攝效果，更提供打卡模式、聚會模式、古風模式，以及超級微距等拍攝效果，藉此對應不同拍攝體驗。

建議售價部分，榮耀X30將以人民幣1499元價格起跳，預計從即日起下午4點30分即可透過中國地區的榮耀商城、授權電商、榮耀體驗店與授權零售通路預購。

除了公布榮耀X30，榮耀此次也推出榮耀暢玩30 Plus，分別採用6.74吋螢幕、聯發科天璣700處理器、5000mAh電池容量與22.5W超級快充，建議售價則從人民幣1099元起跳，同樣從即日起開放中國市場預購。

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