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開App速度快30%！Google預計明年推出Android 12 Go Edition

聯合新聞網 / 楊又肇

如同過去在各版本推出Go Edition設計，Google稍早也宣布推出Android 12 Go Edition，標榜比起Android 11 Go Edition在app啟用速度能提高30%，並且降低裝置耗電量，同時也具備Android 12主要使用功能。

而Google預計會在2022年正式釋出Android 12 Go Edition，並且搭配特定手機款式推出，主要會針對印度等市場提供使用。

除了在app速度啟動速度加快，並且藉由降低耗電量延長裝置使用時間，Android 12 Go Edition更可配合SplashScreen API資源，讓開發者打造執行運作畫面更流暢的app，而內建Files Go app也能更方便協助使用者管理裝置內儲存檔案，即便將檔案刪除，亦可在未來30天內選擇恢復，或是讓使用者直接選擇完整移除，藉此精簡裝置內儲存空間。

另外，在標準版Android 12提供的內容翻譯功能，在Android 12 Go Edition也同樣能使用，同時也能透過Nearby Share鄰近分享功能，將照片等內容快速傳給附近裝置，甚至可以透過切換為訪客模式 (Guest Mode)，讓使用者能更放心將手機借給他人使用，無需擔心個人隱私是否受影響。

至於在隱私部分，同樣可透過Privacy Dashboard確認個人數據如何被使用，並且進一步做調整，例如關閉特定app持續使用位置追蹤功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android Google

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