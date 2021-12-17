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夏普在台推出AQUOS zero6重量僅146公克 以回收材質打造的AQUOS wish

聯合新聞網 / 楊又肇

夏普今日 (12/16)宣布在台推出兩款手機，分別是重量僅有146公克的AQUOS zero6，以及透過環保回收塑膠材質打造的AQUOS wish。

其中，AQUOS zero6定位在中階機種，採用Qualcomm Snapdragon 750G處理器，搭配6.4吋、解析度為2340 x 1080且支援240Hz畫面更新率的OLED螢幕，全機重量僅146公克，並且支援IP68等級防水設計。

螢幕方面採用日本夏普AQUOS技術，藉由Rich Color Technology Mobile設計，可在明亮或是灰暗環境下確保螢幕顯示畫質最佳化，本身則搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，支援透過micro SD記憶體擴充儲存容量，電池則採用4010mAh電量設計。

而相機規格則分別採用1260萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及同為800萬畫素的2倍光學變焦鏡頭所組成主相機。

此次同步推出的AQUOS wish，則是採用環保回收塑膠材質製作，並且對應MIL-STD-810H美國軍規18道防護規格，同樣維持機身輕盈設計，更獲得德國萊茵標章認證。

硬體規格方面，AQUOS wish採用Snapdragon 480處理器，配置4GB記憶體與64GB儲存容量，同樣可透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，分別搭載800萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素主相機鏡頭，電池容量則是3730mAh，本身則對應IP67等級防水防塵設計。

建議售價方面，AQUOS zero6將以新台幣16990元價格銷售，將與遠傳電信、亞太電信合作銷售方案，而AQUOS wish建議售價則是新台幣6990元，分別與台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信合作銷售方案，兩款手機都將透過台灣夏普自有通路夏普震旦與可購樂電商平台銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏普

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