只會用LINE傳訊息？他分享7個實用聊天機器人 網讚：大開眼界

現代科技發達，人人都有支智慧型手機，即使在不同地區仍然可以聯絡。一名網友表示，LINE的聊天機器人可以藉由聊天問答完成很多事，並推薦了幾個實用的聊天機器人，「真心覺得有天LINE會無敵」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」表示，不知道大家是否有聽說LINE的聊天機器人，並解釋道，就像一個有功能性的line好友，只要在LINE加好友的地方輸入ID就能把機器人加入好友，且可藉由聊天問答完成很多事情，他也推薦幾個他認為實用的聊天機器人並直呼，「真心覺得有天LINE會無敵，可以像葉問一個打十個，有些APP都可以不用下載啦～」。

原po首先推薦了「記帳雞」，只要記帳就輸入$金額（1空格）備註，還有可愛的雞蛋圖表，點擊詳細分析，可以看到更細項，也能調整統計日期，把記帳雞加入群組還可跟親友們一起記錄共同支出；第二個則是「天氣即時預報」，可即時收到現在或最近的天氣狀況；第三個是「voicetube」，很常推播英文教學的影片，還有每日一句可輕鬆學單字還可當英文字典；第四個是「微股力」，可即時查詢台股、外匯、期指、國際指數、數字貨幣價格，還有清楚的走勢圖、K線圖、法人資訊圖表，是投資理財必備的聊天機器人。

第五個是「TaxiGo」，不必下載app或打電話就可以叫車，會顯示車輛分佈、預估車道時間、預估車資外，叫車後聊天機器人會自動通知車子的狀態及位置，不定時還有折價券，會比跳表便宜；第六個是「MedPartner美的好朋友」，不定時推播有關日常保養、減重、保健、揭露誇大不實廣告等類型的文章，還可查詢食品、藥品的成分；第七個是「台鐵時刻通」，用LINE直接查詢台鐵火車時刻、票價，最後他也表示，雖然有些人不太習慣用聊天機器人，但用一陣子後會發現相當方便，也希望大家若有推薦的聊天機器人，可以跟他分享。

網友紛紛表示，「太實用了吧」、「台鐵的也太感人」、「超級方便的～已收藏」、「太棒了吧很有心欸」、「平常我不記帳，但記帳雞可以跟女朋友一起記就還不錯」、「叫車的那個真的太讚了」、「這個必須推」、「突然覺得LINE好方便」、「小的見識淺薄，今天大開眼界」、「我用LINE記帳都是自己開一個自己的群組，這樣有互動還有圖表也太適合我這個邊緣人了吧，感謝」、「LINE的功能真的越來越多元～終於讓我這個沒朋友不需要賴的人需要了」、「記帳雞快笑死！！」、「好方便喔！適合我這種懶人，以後只需要開賴就好了」、「這完全就是能減輕計量型網路的流量啊，好感動哦～」。

有網友則推薦其他聊天機器人，「邊緣人可以加卡米狗ID:@aab8659n，孤單寂寞覺得冷可以與牠對話」、「蘭姆酒吐司Rumor&Truth，專門破解謠言～可以留言問它一些不確定的謠言，它會回答唷！之前看到長輩群組貼謠言，直接從這邊轉傳破解的訊息過去打臉他們」。

有網友則認為聊天機器人不好用，「只有我覺得記帳雞很難用嗎？有時候愛理不理的，用個3天就決定封鎖了」、「那個天氣的我用蠻久的了，他就真的是很即時的那種…我都變落湯雞了，他才跳出個防豪大雨之類的」、「可是台鐵有自己的APP，我覺得還不錯欸」、「天氣的那個比較沒有必要，因為10個天氣預報有9.5個不準，大概看一下手機內建的就好了；高鐵自己的app就很好用了；計程車的那個，我用過之後覺得還是直接打55*88比較好，用line叫有時候會卡住」。

有網友則表示，「天氣那個跟電視上報的不一樣，他們追求的是把事實講出來， 而不是電視報的危言聳聽一樣」、「天氣那個不是聊天機器人，那個是一個天氣小編創的帳號，會即時發布一些天氣資訊，他也有粉專可以去看一下，他的報導非常詳細也都非常準確」。