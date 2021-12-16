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英國競爭與市場管理局認定Google、蘋果壟斷手機市場 可能造成價格上漲

聯合新聞網 / 楊又肇

英國競爭與市場管理局宣布，認定Google蘋果對於手機使用方式有深度控制情況，造成民眾使用選擇受影響，甚至可能因為高度掌控導致手機產品上漲。

在英國競爭與市場管理局看法中，認為Google與蘋果在手機產品有極高掌控權，其中更包含兩大業者各自在Android、iOS作業系統，以及其軟體市集如Google Play Store、App Store都有深度控制情況，因此除了藉由龐大市佔讓民眾難以有其他選擇，同時在產品價格也可能在沒有其他選擇情況下，導致民眾僅能接受手機價位攀漲情況。

在調查報告中，英國競爭與市場管理局同時要求必須提供民眾可在Android、iOS作業系統裝置間無縫切換，並且能讓個人隱私等數據內容更容易移轉，另外也要求能透過第三方管道下載app內容，不能限制民眾僅能透過單一管道取得內容。

而公布調查結果後，英國競爭與市場管理局將允許Google及蘋果在明年2月7日以前提出回應，並且計畫在明年6月公布最終調查結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 Google 蘋果

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