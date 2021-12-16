OPPO首款螢幕可凹折手機Find N售價曝光 將於12/23開放銷售

日前對外公布旗下首款螢幕可凹折手機後，OPPO在INNO Day 2021第二天活動正式揭曉這款名為Find N的螢幕可凹折手機具體細節。

依照OPPO產品長劉作虎說明，螢幕可凹折手機應該更符合自然操作體驗，因此應該符合內外螢幕都好用，並且以黃金折疊比例打造，因此在Find N外側螢幕採用貼近一般手機的規格設計，以16:9顯示比例、5.49吋形式呈現，而內側螢幕則以7.1吋、接近1:1顯示比例設計，藉此提供足夠使用顯示面積，同時可讓使用app在內外螢幕無縫切換，更可因應不同螢幕尺寸自動切換成最佳顯示介面。

OPPO表示，螢幕可凹折手機不僅能提供傳統手機便利使用特性，更可透過更大尺寸螢幕對應豐富顯示內容，同時也能讓多工使用效率提昇。

而針對Find N的可凹折螢幕設計，劉作虎表示在凹折處以水滴形式設計，當螢幕折合時可以確保更密合的貼和表現，而當螢幕攤開時更可維持平坦，不像其他品牌會有明顯折痕。而在凹折機構部分，更以136組零件與0.01mm加工精度打造Find N的鉸鍊設計，同樣也支援多角度固定使用模式，甚至可讓手機以低角度透過主相機拍攝影像。

在螢幕結構設計，OPPO採用12層複合材質組成，最外側一樣採用UTG超薄軟性玻璃覆蓋，並且通過自由跌落、棱邊跌落、滾筒、進灰、淋雨、高低溫環境、三點彎曲、溫度衝擊、折痕、鋼球衝擊等情境測試，同樣標榜可對應20萬次螢幕凹折使用壽命，更獲得德國萊茵認證，平均每天凹折100次的話，約可對應5.4年使用時間，甚至可在零下20度環境下維持相同使用壽命。

至於在多工操作部分，OPPO表示透過由上往下滑過螢幕的雙指手勢，即可快速啟動左右分割畫面的多工使用模式，相比其他品牌必須透過更多步驟才能啟用多工使用模式，將會更簡單、直覺。在app相容使用部分，OPPO更強調在前1000款熱門使用app中，已有90%比例可相容左右分割畫面的多工使用介面，而有80%比例已可相容透過大尺寸螢幕顯示使用，更能以相容模式使用前3萬款熱門app，藉此銜接螢幕可凹折手機最後一哩使用體驗。

Find N將推出星夜、雲端，以及帶有漸變色彩的浮光三款配色，而硬體規格則分別採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、12GB LPDDR5記憶體、512GB UFS 3.1儲存元件，並且內建4500mAh電池容量，支援33W超級閃充、15W無線閃充，以及10W反向無線充電設計，機身前後則是以康寧Gorilla Victus玻璃保護，鏡頭部分則採用內外3200萬畫素視訊鏡頭，主相機廣角鏡頭採用Sony IMX766感光元件，超廣角鏡頭則採1600萬畫素，而長焦鏡頭則採1300萬畫素規格。

建議售價部分，8GB記憶體與256GB儲存容量版本將以將以人民幣7699元價格銷售，12GB記憶體與512GB儲存容量版本則會以人民幣8699元價格銷售，而浮光配色款式僅提供512GB儲存容量版本，預計從12月15日下午5點30分於中國市場開放預購，預計在12月23日上午10點開放銷售，台灣地區上市等細節則尚未公布。

另外，OPPO也配合Find N推出提供全機意外保固 (限一年一次)、延長保固一年，以及可更換電池一次的OPPO Care+服務，建議售價則是人民幣2999元，OPPO鑽卡會員能以人民幣1499元購買，而金卡會員則可以人民幣1999元價格購買。

同時，OPPO也針對完成預購消費者提供包含車載支架、Find N專屬保護殼、15W無線充電座等的限量尊享禮包，更與京東合作推出全球限量100份的Find N元宇宙奇旅NFT限量禮盒，將額外加贈OPPO Enco X真無線耳機、15W無線充電座、Find N專屬保護殼，並且能隨機獲得NFT數位藏品，預計在12月23日上市當天上午10點開放銷售。

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