蘋果歷代最暢銷的iPhone 6 Plus 將被打入過時產品名單

根據《iPhone News 愛瘋了》報導，美國 Apple 公司在一份內部備忘錄中表示，它將在 2021 年 12 月 31 日將 iPhone 6 Plus 加入其過時產品名單，這意味著自蘋果公司停止分銷銷售該設備以來已經超過 5 年時間。

蘋果過時產品是指 Apple 停止分銷超過 5 年，但未滿 7 年的產品。iPhone、iPad、iPod、Mac 或 Apple TV 產品的擁有者可自 Apple 最後分銷該產品以進行銷售起至少 5 年內，向 Apple 維修中心 (包括 Apple 直營店和獨立維修中心) 取得維修服務和零件。

蘋果商店和蘋果授權服務供應商繼續為老式產品提供長達 7 年的維修服務，但要視零件供應情況而定。

2014 年 9 月推出的 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 是蘋果公司有史以來銷售的最受歡迎的兩款智慧手機，這兩款設備具有客戶長期以來所期望的更大的 4.7 英寸和 5.5 英寸顯示螢幕。雖然 iPhone 6 Plus 在 2016 年停產，但較小的 iPhone 6 至少在 2018 年之前仍可通過部分地區的特定零售商購買，並且在以後才會成為復古產品。

在系統軟體方面，隨著幾年前 iOS 13 的發布，蘋果已經放棄對 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 的支援。

iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 是第一批支援 Apple Pay 支付的設備，其他主要功能包括 A8 晶片和改進的攝像鏡頭。iPhone 6 的定價從 $649 美元開始，儲存容量為現在的 16GB。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》