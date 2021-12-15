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變色龍基辛格旋風訪台求和台積電 機關算盡仍難助英特爾重返榮耀？

台積電試產3奈米晶片 可能用於2023年iPhone和Mac

聯合新聞網 / 愛瘋日報

根據 DigiTimes 的一份最新報告，美國 Apple 公司的晶片製造合作夥伴台積電，預計將在 2022 年第四季度開始批量生產 3 奈米的晶片。這可能意味著我們最快在 2023 年開始在蘋果產品中看到 3 奈米晶片。

該報告援引未透露姓名的業內人士的話稱，台積電將在 2022 年第四季度前將該工藝推向批量生產，並在 2023 年第一季度開始向蘋果和英特爾等客戶交付 3 奈米晶片。

像往常一樣，這種工藝的進步應該可以提高性能和電源效率，這可以使未來的 iPhone 和 Mac 的速度加快或電池壽命延長。第一批採用 M1 晶片的蘋果 Mac 已經提供了行業領先的每瓦特性能，同時運行起來令人印象深刻的安靜和不高溫發熱。

第一批採用 3 奈米晶片的蘋果設備可能會在 2023 年首次亮相，包括採用 A17 晶片的 iPhone 15 機型和採用 M3 晶片的蘋果晶片 Mac 電腦–所有名稱都是暫定。The Information 的 Wayne Ma 上個月報導說，一些 M3 晶片將有多達四個模具，報導說這可能轉化為這些晶片有多達 40 核 CPU，而 M1 晶片是 8 核，M1 Pro 和 M1 Max 晶片是 10 核。

同時，採用 M2 晶片的 Mac 和 iPhone 14 型號預計將使用基於台積電 N4 工藝的晶片，這是其 5 奈米工藝的另一次升級。

無論如何，如果一切按計劃進行，我們可能會在 2023 年底看到第一批 3 奈米的 iPhone 和 Mac 硬體，並在性能和效率方面有明顯的改善。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

奈米 台積電 iPhone

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