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睡覺充電有差嗎？app不用要關嗎？ iPhone六大使用迷思

聯合新聞網 / 綜合報導
養成良好的使用習慣，可以讓iPhone更有效率。路透社
養成良好的使用習慣，可以讓iPhone更有效率。路透社

現代社會人手一機，然而，智慧型手機雖然方便，但對於該怎麼正確使用手機，卻有著許多迷思。日本媒體「All About」最近就分享幾個iPhone的習慣，讓人理解如何能夠安全且更有效率的使用手機。

1.不要刻意關閉app

iPhone的app在非使用狀態時，會自動在背景待機。然而有些使用者誤以為這會消耗手機電力，會刻意將這些app關閉。但其實app在待機狀態下，並不會影響到電力，反倒是如果關掉後又再重開app，才會消耗多餘的能源，所以如果想省電，不用刻意關閉。

2.睡覺時充電也無妨

坊間流傳著「手機電池不要充太飽，電量100％了就應該拔除充電線」的說法，並且進一步引伸為別在睡覺時充電的觀念。然而，iPhone其實有著自動分析作息的功能，會判斷使用者何時開始使用手機，自我調節充電的時間，算出怎麼樣能夠充飽電又不至於過量，因此即使在睡覺時充電也不必擔憂。

3.不一定非得使用原廠充電器充電

一般觀念認為，用原廠的充電器充電，最能夠保養電池。不過就算不用原廠的，只有是含有「MFi認證」的充電器，其實就能夠安心使用。但若是沒有經過認證的充電器，那麼還是少用為妙。

4.偶爾關機或重開機保養

手機就像電腦，隨著長時間使用，會逐漸累積暫存記憶跟負荷，造成效率慢慢變差。因此養成每週一次關機或重開機的習慣，就能夠讓iPhone狀態恢復。

5.WiFi和藍芽不用時就關閉

即使沒有要使用WiFi跟藍芽，這兩個功能都還是會不斷自動找尋連線對象，造成電力的消耗，所以在沒有要用時關閉較省能源。不過，像是AirDrop等等功能，經常需要WiFi或藍芽開啟下才能使用，因此如何拿捏時機，會是一項難點。

6. 允許「app追蹤個人資訊」影響不大

廠商獲得個人訊息後，主要是拿來作為廣告投放的依據，因此就算允許了，也不太會被拿去做非法用途。有些使用者或許也想看到符合自己需求的廣告，因此允許並不會有太大影響。

省電 iPhone

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