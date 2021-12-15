華為「P50 Pocket」螢幕可凹折手機 確認將在12/23亮相

華為稍早確認將在12月23日舉辦冬季旗艦新品發表活動，同時也確認將公布以「寶盒」為稱的P50 Pocket，亦即先前有不少傳聞的新款螢幕可凹折手機產品。

相較過往華為推出的螢幕可凹折手機均採用Mate品牌名稱，此次則是首度應用在P系列旗艦手機，預期將比Mate X系列帶來更貼近時尚外觀設計。

而從「寶盒」形容來看，預期P50 Pocket將採用直向凹折設計，亦即採用類似三星Galaxy Z Flip般造型，同時也預期就是日前有不少傳聞的「Mate V」機種實際採用產品名稱。

至於外型部分，P50 Pocket預期採用類似P50系列外型設計，但是額外加上螢幕可凹折機構，另外也預期會在手機背蓋加上副螢幕設計，藉此顯示天氣、時間及各類即時資訊，至於處理器有可能採用Kirin 9000，但也有可能採用僅支援4G連網規格的Snapdragon 888處理器，作業系統則預期維持採用Harmony OS 2。

相較Mate X主要吸引使用族群為科技愛好者，預期P50 Pocket目標使用族群會以女性為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》