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蘋果針對Android手機 提供反偵測AirTag的app「Tracker Detect」

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果正式在Google Play Store提供名為Tracker Detect的app，讓Android手機使用者能以此「反偵測」是否被AirTag定位追蹤。

由於Android手機無法像iPhone能直接透過尋找功能確認是否被可疑的AirTag定位追蹤，因此蘋果日前承諾將提供Android手機使用者合適的解決辦法。

此次推出的Tracker Detect app，則是可讓Android手機使用者確認是否被不明AirTag，或是可被iOS尋找功能識別裝置追蹤超過10分鐘。

為了方便使用者操作，Tracker Detect app無須登入蘋果帳號即可直接開啟使用，並且透過掃描方式確認附近是否有不明AirTag持續追蹤自己

而當使用者透過此app找到不明的AirTag，或是支援尋找功能的裝置時，即可按照app指示聯絡AirTag或裝置持有者，另外也能透過拆卸電池等方式，避免持續被追蹤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Android AirTag

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