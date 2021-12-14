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OPPO首款自研晶片MariSilicon X正式發布：定位影像專用NPU

集微網 / 集微網

集微網消息，今日下午，OPPO擧辦了未來科技大會2021，在大會上，OPPO創始人兼CEO陳明永正式公布了OPPO首款自研晶片——馬裡亞納 MariSilicon X。

據介紹，馬裡亞納 MariSilicon X 是 OPPO 自主設計、自主研發的影像專用 NPU晶片，以世界上最深的海溝“馬裡亞納”爲自家晶片命名，側面顯示了手機行業科技創新已到深水區，同時也象徵著自研晶片的技術難度和OPPO攻關自研晶片的決心。

OPPO 稱：“科技公司必須通過關鍵技術解決關鍵問題，如果沒有底層核心技術，就不可能有未來；而沒有底層核心技術的旗艦産品，更是空中樓閣。馬裡亞納 X 是 OPPO 自研晶片的一小步，OPPO 未來會持續投入資源，用幾千人的團隊，去腳踏實地做自研晶片。無論前路多少挑戰，OPPO都將堅持不懈，咬定青山不放鬆！”

OPPO 晶片

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