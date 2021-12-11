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想知道iPhone零件是否為正品？iOS 15.2可顯示維修記錄

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

在即將發布的 iOS15.2 系統中，美國 Apple 公司將在「設定」應用程式中加入一個新的「零件和服務歷史記錄」功能，讓用戶可以查看自己 iPhone 的服務歷史記錄並確認用於維修的零件是否為原廠正品。

iOS 15.2中的iPhone服務歷史

根據蘋果技術文件描述，安裝了 iOS15.2 或更高版本的 iPhone 用戶可以到「設定>一般>關於本機」以訪問零件件和服務歷史記錄。只有在你的 iPhone 上進行過維修時，「零件和服務歷史」部分才可用。

蘋果將根據 iPhone 機型提供不同的零部件訊息：

．對於 iPhone X R、XS、XS Max 和更新機型，包括iPhone SE (第二代)，可以查看電池是否已被更換。

．對於 iPhone 11、iPhone 12 和 iPhone 13，可以查看電池或顯示螢幕是否已被更換。

．對於 iPhone 12 和 iPhone 13，可以查看電池、顯示螢幕或攝像鏡頭是否已被更換。

如果使用蘋果公司的正品部件和工具進行修復，在修復部件旁邊會有一個「蘋果正品部件」列表。

如果部件安裝不完整，該部件被替換為非正品部件，該部件已經被使用或安裝在另一部 iPhone 上，或者該部件沒有達到預期功能，則會顯示「未知部件」訊息。在之前的 iOS 版本中，客戶只能看到更換的部件是否被識別為未知部件。

蘋果公司表示，服務歷史部分的訊息不會影響使用 iPhone、其電池、顯示螢幕或攝像鏡頭的能力。這些訊息被收集並存儲在設備上，蘋果將其用於服務需求、安全分析和改進未來產品。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iOS 15

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