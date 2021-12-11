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Line訊息禁忌！傳這「2字」超討厭 用戶共鳴：看到直接不回

聯合新聞網 / 綜合報導
很多用戶表示，很討厭對方訊息傳「在嗎？」兩個字，卻沒有說什麼事情。報系資料照
很多用戶表示，很討厭對方訊息傳「在嗎？」兩個字，卻沒有說什麼事情。報系資料照

隨著網路發達，很多人聯絡的管道不再是透過電話，而是使用「通訊軟體」，方便又快速，不過也衍伸出一些通訊軟體的眉眉角角，有網友透露，自己非常討厭對方傳Line的時候只打「在嗎？」，什麼事都沒說，引起大批網友共鳴「看到這句直接不回」。

有網友在PTT八卦版發文，他表示最近很多應屆畢業生到公司報到，剛好自己有辦Line、Whatsapp、Telegram、WeChat、QQ這些通訊軟體給新人詢問工作問題跟緊急事情聯絡。

但他不滿的是，很多新人開頭都只打「在嗎？」兩個字，什麼事情都沒說，少部分有回覆還會回「有什麼事情」，有些則是直接「已讀不回」，覺得自己本身就沒什麼時間處理雜七雜八的事情，還要浪費大約10秒解鎖手機，打開APP查看訊息，好奇是不是不講重點只問「在嗎？」的人會讓人特別討厭？

此文一出也引起大批網友共鳴，紛紛回應「是，有夠沒禮貌」、「我都回『說』，然後關掉讓他慢慢等」、「看到這句直接不回」、「蠻討厭的，不會直接說什麼事嗎？」、「不要理他，很重要的事就會再傳一次了」、「真的討厭，還有有空嗎」，不過也有人開玩笑的說「對方應該不是正妹吧，如果是大學剛畢業的正妹，馬上秒回」。

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