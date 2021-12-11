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換上AMD GPU的三星Exynos 2200 顯示效能似乎不比Snapdragon 8 Gen 1

聯合新聞網 / 楊又肇

先前曾透露諸多處理器消息的冰宇宙，稍早再度於個人Twitter頁面透露，預計整合AMD Radeon顯示設計的三星新款旗艦處理器Exynos 2200，實際顯示效能依然不比Qualcomm近期發表的Snapdragon 8 Gen 1，但在CPU效能部分則可能不會有太大差異。

三星預計會在明年1月揭曉Exynos 2200，其中與AMD合作Radeon顯示設計將以RDNA2架構打造，相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU約可提昇17%-20%顯示效能。

不過，依照冰宇宙透露消息，顯示Qualcomm在Snapdragon 8 Gen 1採用的下一代Adreno 730 GPU會有更高顯示效能。

但在CPU架構設計部分，Exynos 2200預期也會採用1組Cortex-X2 CPU，搭配3組Cortex-A710 CPU，以及4組Cortex-A510 CPU，基本上與Snapdragon 8 Gen 1，以及聯發科推出的天璣9000採相同核心配置，一樣以「1+3+4」核心形式組成，差別在於採用不同時脈設計。

Exynos 2200預計會率先用於三星明年推出旗艦手機Galaxy S22系列，最快會在1月間對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD GPU Qualcomm

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