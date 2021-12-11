換上AMD GPU的三星Exynos 2200 顯示效能似乎不比Snapdragon 8 Gen 1

你是 iOS 還是 Android 派的呢？前陣子市調機構 GFK 公布臺灣十月份的熱銷手機排行，雖然前五名都是 iPhone 13 系列新機，不過應該也有一派的消費者是堅持使用 Android 手機，且從未使用過 iPhone 的吧。i-Buzz 網路口碑研究中心近期就發表了一份報告，指出 Android 派用戶堅持不使用 iPhone 的十個原因，一起來看看是為什麼吧

2021-12-10 10:03