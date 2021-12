換上AMD GPU的三星Exynos 2200 顯示效能似乎不比Snapdragon 8 Gen 1

先前曾透露諸多處理器消息的冰宇宙,稍早再度於個人Twitter頁面透露,預計整合AMD Radeon顯示設計的三星新款旗艦處理器Exynos 2200,實際顯示效能依然不比Qualcomm近期發表的Snapdragon 8 Gen 1,但在CPU效能部分則可能不會有太大差異。

三星預計會在明年1月揭曉Exynos 2200,其中與AMD合作Radeon顯示設計將以RDNA2架構打造,相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU約可提昇17%-20%顯示效能。

不過,依照冰宇宙透露消息,顯示Qualcomm在Snapdragon 8 Gen 1採用的下一代Adreno 730 GPU會有更高顯示效能。

It can be predicted that Exynos 2200 still has no advantage. Previously, we thought AMD GPU would keep its GPU absolutely ahead. Now, it may still be inferior to Snapdragon, and there will be no gap in CPU. It is difficult for Exynos to get out of the dilemma.😔