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OPPO公布螢幕可凹折手機Find N攤開後細節 將有黑、白、紫三配色

聯合新聞網 / 楊又肇

就在OPPO對外透露即將推出以Find N為稱的螢幕可凹折手機之後，OPPO產品長劉作虎稍早進一步公布手機攤開後的面貌，而@evleaks則是透露Find N更具體外觀細節，並且顯示這款螢幕可凹折手機將有三款配色選擇。

從劉作虎公布影像來看，顯示Find N內側螢幕並非採用螢幕下鏡頭設計，而是採用左上角開孔鏡頭設計，同時更強調螢幕折合處將不會有明顯折痕。

而Find N採用較明顯的螢幕寬幅設計，使得螢幕攤開後的長寬比更貼近1:1，因此也讓螢幕可視範圍適合多工操作使用，同時也較方便單手持握。

至於@evleaks所透露圖像，更顯示Find N將推出黑、白、紫三款配色，而主相機則像是結合Find X3一體形式的凸起設計，加上類似Reno系列的主相機模組視覺，並且確定搭載三鏡頭設計，但似乎並未具備先前透露的新款伸縮式鏡頭。

OPPO預計會在接下來舉辦的INNO Day 2021期間亮相，但接下來預期會有更多細節對外公布。

(圖／擷取自@evleaks個人Twitter頁面)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO 可凹折手機

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