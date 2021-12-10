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盤點10個Android用戶不買iPhone的理由 第一名是「太貴了」

聯合新聞網 / 電獺少女

iOS or Android 都幾？

你是 iOS 還是 Android 派的呢？前陣子市調機構 GFK 公布臺灣十月份的熱銷手機排行，雖然前五名都是 iPhone 13 系列新機，不過應該也有一派的消費者是堅持使用 Android 手機，且從未使用過 iPhone 的吧。i-Buzz 網路口碑研究中心近期就發表了一份報告，指出 Android 派用戶堅持不使用 iPhone 的十個原因，一起來看看是為什麼吧

根據調查結果顯示，第一名不會想換 iPhone 的原因是「價格太貴」，回頭看一下今年 iPhone 13 的價格，最便宜的 iPhone 13 mini（128GB）售價 22,900 元，最頂規的 iPhone 13 Pro Max（1TB）則要價 54,400 元，這個價錢應該差不多是大部分的人一個月左右的薪水（或已經比薪水更多）。而隔壁棚的 Google Pixel 6（8GB+128GB）相比之下只要 18,990 元就能入手，Pixel 6 Pro 256GB 的版本售價也不到三萬，的確和大部分的 Android 手機比起來，iPhone 的價格確實高了一些，但只因為這樣就讓 Android 粉決定不買它嗎？

除了價格，其他九個 Android 用戶不選擇 iPhone 的原因依序為：「閃退」、「沒有指紋辨識」、「造型不好看」、「系統自由度低」、「系統更新常出問題」、「沒有耳機孔」、「熱點問題」、「沒有返回鍵」、「充電慢續航差」

身為 iPhone 用戶，我對於「沒有指紋辨識」和「熱點問題」這兩點超有感，是說指紋辨識大家都已經敲破碗，不過今年 iPhone 13 還是沒有具備這項技術，而蘋果雖然致力發展自己的生態系，但如果你只有手機是用 iPhone，電腦、筆電或耳機都是其他品牌的話，或許對蘋果生態系的方便程度就不會有那麼強烈的感受，上述結果提供給各位獺友們參考，想有哪些原因是你認為很有共鳴的嗎？歡迎留言和我們分享！

（新聞來源：i-Buzz Research

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

薪水 iPhone iOS Android

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