如何在iPhone 13 Pro設定《Pokémon GO》120fps？抓寶可夢更順了

蘋果 iOS 版《Pokémon GO》在最新一次更新中，支援 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 以高幀率運行遊戲。在《Pokémon GO》1.191.0 版本中，應用程式的「高級設定」部分現在包括一個選項，上面寫著「為更高的 FPS 解鎖你的設備的原始刷新率」。

《Pokémon GO》120fps 選項現在可用，以利用 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 上的 ProMotion 顯示器的優勢。在開啟「Native Refresh Rate」後，Pokémon Go 並不是視覺上最複雜的遊戲，但有很多滾動和相機移動，當你用手指排隊投擲寶可夢球時，更流暢的觸控響應感覺好了很多。

這項新的 iOS 功能並不限於 iPhon 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max，它們是唯一擁有120Hz ProMotion 顯示螢幕的 iPhone 手機。在舊款 iPhone 上也能開啟，但處理器並不總是能保持穩定的 60fps。

ProMotion 允許最新的旗艦 iPhone 改變其刷新率，從 10Hz 到 120Hz。低刷新率使相對靜態的內容的電池壽命最大化，而高刷新率使遊戲和滾動的動畫更流暢。 Pokémon Go 120fps 的遊戲可以讓螢幕上的動作更流暢，也可以讓控制感更好。

最初，第三方應用程式在許多情況下被限制在 60Hz，但蘋果後來表示，這是一個暫時的情況。

許多 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 用戶說，ProMotion 是新機型的最大好處，也是青睞 Pro 機型而非標準機型的一個很好的理由。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》