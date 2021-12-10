Motorola搶先小米一步！搭載Snapdragon 8 Gen 1的Edge X30將於12/15上市

雖然小米先前已經聲明即將推出的小米12將會率先採用Qualcomm近期揭曉的旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1，但顯然聯想不希望讓小米搶走太多光彩，進而在稍早以Motorola品牌推出的Moto Edge X30採用Snapdragon 8 Gen 1，並且從即日起開放預購。

Moto Edge X30除了採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，更在頂規版本採用6.7吋OLED螢幕，並且搭載6000萬畫素OmniVision OV60A感光元件與螢幕下視訊鏡頭設計，而標準版則採用中央置頂設計的開孔視訊鏡頭，機身則區分黑、白兩款配色，另外更配置LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則支援5000mAh與68W有線快充。

相機規格方面，兩種款式均搭載5000萬畫素、OmniVision OV50A感光元件的廣角鏡頭，以及採用5000萬畫素、三星ISOCELL JN1感光元件的超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。

除了Moto Edge X30，聯想同樣以Motorola品牌推出Moto Edge S30，處理器換成Snapdragon 888+，螢幕則配置6.8吋LCD螢幕，電池一樣維持5000mAh容量，但有線快充降為33W，背後相機則採用1億800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素視訊鏡頭，同樣以居中置頂設計的開孔視訊鏡頭則是1600萬畫素規格。

Moto Edge X30建議售價將從人民幣2999元起跳，搭載螢幕下鏡頭設計版本建議售價則是人民幣3799元，至於Moto Edge S30則從人民幣1799元起跳，但目前僅以預購方式提供銷售，正式上市時間則會在12月15日。

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