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vivo正式揭曉OriginOS Ocean 加入「原子」設計、強化健康服務

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告將推出全新OriginOS Ocean操作介面後，vivo今日 (12/9)正式公布此款以OriginOS 1.0為基礎，並且加入更多互動體驗設計，同時加入更多簡化操作，讓使用者能以更直覺方式使用手機功能。

依照vivo說明，OriginOS Ocean採用諸多「原子」概念設計，意味將能在各項操作互動連動，並且讓更多傳統功能體驗煥然一新。

例如要聆聽音樂時，即可隨時呼叫原子隨身聽功能，並且可針對操作介面進行客製化，同時也能讓音樂面板隨著類型、播放狀態改變，同時也進一步與QQ音樂、酷狗音樂、網易雲音樂等服務整合，藉此帶來更完整的音樂體驗。

而在原子閱讀部分，則是加入模擬真實的書本翻頁效果，另外也針對閱讀版型排列、字距、顏色、背景等內容進行最佳化調整，同時也讓使用者能使用內容標記、斷點續讀，或是預先載入等功能，讓數位閱讀可以變得更容易。

另外在相機功能，則是加入以手勢直覺上下、左右滑動調整，即可快速改變影像色彩飽和度、色相表現等，更將對焦系統加入水平儀、防震、焦距、曝光等資訊，讓使用者能更容易判斷當下拍攝狀態，甚至在採用蔡司鏡頭設計機種，還會提供蔡司自然色彩表現。

在主畫面操作部分，同樣會融入「原子」概念設計，讓放置在桌面的小工具、app能更方便使用，同時也讓手機上鎖介面加入更多客製化設計，而推播訊息也會透過膠囊形式出現在狀態欄位，讓使用者能更直覺瀏覽重要訊息。

至於系統底層也做了最佳化調整，讓OriginOS Ocean運作流暢度大幅提昇，同時也將使用者數據隱私區分5個等級，以最大程度減少追蹤用戶資訊，同時也讓使用者能隨時調整，並且針對生物識別、金融支付等應用模式額外強化安全檢查。

除了強化手機端互動生產力，vivo更強調在OriginOS Ocean縮減手機與電腦之間限制，其中包含強化手機資料同步、協同作業應用，讓使用者更容易將手機內容與電腦同步，或是將電腦內容推送到手機使用。

其他方面，OriginOS Ocean也進一步強化健康服務，同時也針對諸多手機傳統功能重新打造，藉此讓操作介面能帶來全新感受。

目前vivo將先開放參加OriginOS Ocean內部測試的使用者下載更新，正式版本則會從今年12月30日開始針對近兩年推出的X系列Pro與Pro+規格機種，以及S系列與iQOO系列旗艦機種更新，後續也會開放更多vivo手機升級。

不過，目前暫時還無法確認海外市場如台灣地區的vivo手機是否也會跟進推出，或是仍維持海外版本的Funtouch OS。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo

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