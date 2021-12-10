OPPO即將揭曉的螢幕可凹折手機以「Find N」 影片細節曝光

接連預告將推出自行研發的NPU處理器、具備防水特性的新款伸縮式手機鏡頭，以及新一代智慧眼鏡之後，OPPO稍早更更預告將在INNO Day 2021的第二天活動中，揭曉以Find N為稱的螢幕可凹折手機。

依照OPPO釋出預告影片內容，可以確認Find N將採用螢幕向內凹折的設計，同時外部螢幕將採極窄邊框的全螢幕設計，但實際尺寸可能會比三星打造的Galaxy Z Fold系列小一些，不過外側螢幕似乎會稍微寬一些。至於從實際攤開的螢幕來看，似乎可能會採用螢幕下鏡頭設計，讓螢幕能以更完整面積顯示內容，另外從螢幕顯示「孔雀」圖像，更呼應先前傳聞OPPO的螢幕可凹折手機開發代號「Peacock」。

而從目前擔任OPPO產品長的前一加執行長劉做虎表示，採用相對較小的設計，是為了在尺寸及使用取得平衡，同時也能讓螢幕可凹折手機有更好操作體驗，更說明在Find N採用更好螢幕技術與框體鉸鏈設計。

目前還無法確認Find N具體硬體規格，但預期會採用OPPO先前揭曉可防水的伸縮式鏡頭模組，或許也會搭配新款NPU處理器設計。至於實際上市時間，或是能否成為實際銷售產品，就要等OPPO接下來在INNO Day 2021公布消息。

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