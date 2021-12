OPPO即將揭曉的螢幕可凹折手機以「Find N」 影片細節曝光

接連預告將推出自行研發的NPU處理器、具備防水特性的新款伸縮式手機鏡頭,以及新一代智慧眼鏡之後,OPPO稍早更更預告將在INNO Day 2021的第二天活動中,揭曉以Find N為稱的螢幕可凹折手機。

依照OPPO釋出預告影片內容,可以確認Find N將採用螢幕向內凹折的設計,同時外部螢幕將採極窄邊框的全螢幕設計,但實際尺寸可能會比三星打造的Galaxy Z Fold系列小一些,不過外側螢幕似乎會稍微寬一些。至於從實際攤開的螢幕來看,似乎可能會採用螢幕下鏡頭設計,讓螢幕能以更完整面積顯示內容,另外從螢幕顯示「孔雀」圖像,更呼應先前傳聞OPPO的螢幕可凹折手機開發代號「Peacock」。

而從目前擔任OPPO產品長的前一加執行長劉做虎表示,採用相對較小的設計,是為了在尺寸及使用取得平衡,同時也能讓螢幕可凹折手機有更好操作體驗,更說明在Find N採用更好螢幕技術與框體鉸鏈設計。

目前還無法確認Find N具體硬體規格,但預期會採用OPPO先前揭曉可防水的伸縮式鏡頭模組,或許也會搭配新款NPU處理器設計。至於實際上市時間,或是能否成為實際銷售產品,就要等OPPO接下來在INNO Day 2021公布消息。

This is the exquisitely engineered #OPPOFindN.

Hold. Fold. Enjoy. Repeat.

Coming December 15. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/LVZKNgYiAv

