下一代iPhone外型更貼近經典iPhone 4 「拿掉Mini」剩下3款式
相關消息指稱，蘋果預計在明年推出的新款iPhone，將會更進一步「復刻」iPhone 4的機身設計，除了繼續使用直角平框外型，還可能重現過往iPhone 4前後玻璃「夾住」中間框體的情況，同時款式也會從現有4款減少為3款。
而款式減少為3款的原因，顯然與先前mini款式整體銷量叫好不叫賣的情況有關，因此未來在iPhone產品規劃僅保留標準款設計，以及兩款Pro等級款式。
至於在機身設計會更貼近經典iPhone 4外型之外，蘋果還可能移除目前主相機鏡頭會有的矩型區塊設計，讓主相機鏡頭直接從機身背面凸起，同時視訊鏡頭在Pro等級款式會採用橫向開孔的視訊鏡頭，僅在標準款設計保留現有瀏海造型。
3款新機都會採用以台積電4nm製程打造的A16 Bionic處理器，但底部連接埠仍維持採用Lightning，依然不會更換成USB-C。
不過，目前距離蘋果正式推出新機仍有一段時間，實際推出新機規格依然有可能改變。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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