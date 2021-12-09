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OPPO預告 將推出自行研發的NPU處理器與新款伸縮式手機鏡頭

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：OPPO後續說明在INNO Day 2021期間將會公布新一代智慧眼鏡配件。

先前預告將在12月14日至15日舉辦INNO DAY未來科技大會，OPPO稍早透露將在近期內公布自行研發的處理器，預期會在活動期間正式揭曉。

在先前說明中，OPPO表示自行研發的處理器將定位在NPU運算模式，同時也表示已經在今年6月進行試產，並且透露此款處理器將以台積電6nm製程打造，預期應用在手機端的人工智慧運算。

而更早之前，OPPO也透露將公布全新自行設計的伸縮式手機鏡頭，藉此強化光學變焦拍攝效果，同時也會在偵測掉落時，自動將鏡頭模組收回，避免撞擊時產生影響。此外，OPPO更在此款鏡頭模組加入防水特性，藉此增加此款鏡頭實用性。

另外，從相關公布資訊顯示，OPPO新款伸縮式手機鏡頭將採1/1.56吋感光元件、50mm焦段，並且採f/2.4光圈設計。

除了將公布新款NPU定位的自行研發處理器，以及新款伸縮式手機鏡頭模組，預期OPPO也會公布更多新款軟體設計，甚至也可能對外展示其螢幕可凹折手機，或是卷軸式手機發展規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 OPPO

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