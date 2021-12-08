快更新你的Google Pixel！新增數位車鑰匙、車禍偵測等新功能

Google宣布，先前已經在美國等地區提供的車禍偵測功能，目前已經正式在台灣地區提供，同時包含數位車鑰匙、歌曲識別等功能也能在台灣地區使用，而與Snap合作的相機功能，目前也能在Pixel 4a 5G以上機種搭配Snapchap app使用。

此次釋出功能將會在未來幾週內開放，其中Pixel 3a至Pixel 5a 5G機種會從即日起獲得升級，而Pixel 6與Pixel 6 Pro則會在下週開始更新。而依照機種差異，實際可取得更新功能也會不同。

其中，在Pixel 4a 5G以上機種均可獲得Google與Snap合作相機功能，配合安裝Snapchat app，即可在Pixel系列手機自訂「快速輕觸」功能快速啟用。同時，Google也與Snap合作，在Snapchat app中提供全新Pixel專屬特效濾鏡「Pixel Face」，未來也會加入更多專屬特效濾鏡。

而先前公布與BMW率先合作，並且在Pixel 6系列機種使用的數位車鑰匙功能，此次也確定會在台灣地區提供，預計對應2020年至2022年期間推出的BMW車款使用。

至於Pixel 6 Pro目前也已經支援超寬頻技術，可改善鄰近分享傳輸效率，並且以更簡單、安全方式，向鄰近同樣支援超寬頻技術的裝置傳送檔案、影片、地圖位置等內容。

另外，先前已經在美國、西班牙、愛爾蘭、日本、英國、澳洲、新加坡地區提供的車禍偵測功能，目前也擴展至台灣、義大利及法國使用。只要在個人安全應用程式中開啟車禍偵測功能，即可讓Pixel 3以後機種自動判斷是否遇到嚴重車禍。

如果偵測到撞擊，手機將詢問使用者是否安全，若沒有得到回應，Pixel系列機種就會在有網路情況下，自動將使用者的位置與其他相關資訊分享給緊急聯絡人。

其他更新功能，則包含在Pixel 4以上機種更新聽聲辨識歌曲功能，讓使用者能自動辨識附近正在播放歌曲名稱。若無法順利辨識，亦可透過Pixel手機進行搜尋。

針對先前已經推出的Pixel Buds A系列真無線耳機，則是提供新版低音效果控制器，並且可在任何一款Android 6.0 以上的裝置透過Pixel Buds專屬app進行調整，調整範圍可對應-1至+4，讓低音範圍擴增一倍。

為了慶祝國際身心障礙者日，Google與加拿大溫哥華身心障礙跨領域藝術家Dana Kearly合作，推出三款美麗的全新桌布款式，收錄於「精選文化」系列中，並且可讓Pixe.l系列手機下載使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》