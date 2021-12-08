Galaxy S21 FE外觀現身三星官網 預計CES 2022正式亮相

過去有不少傳聞，更傳出將在CES 2022期間亮相的Galaxy S21 FE，稍早於三星阿聯酋官網技術支援頁面出現。

而從圖像外觀來看，Galaxy S21 FE確實採用類似Galaxy S21的外型，但機身可能從金屬材質調整為塑膠設計，而螢幕預期採用全平面設計，並且採用中央置頂設計的開孔視訊鏡頭。

從先前曝光規格，Galaxy S21 FE採用6.4吋、Full HD+解析度AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率，最高搭載12GB記憶體與512GB儲存容量，前視訊鏡頭搭載3200萬畫素規格，背面主相機則搭載6400萬畫素在內三鏡頭模組，電池容量則是4500mAh，支援15W有線快充。

顏色方面則可能推出綠色、薰衣草色、奶油色與黑色四款配色選擇，預期最快會在CES 2022期間正式亮相。

三星原先規劃在下半年推出Galaxy S21 FE，藉此增加手機整體銷售數量，但礙於特定元件供應有限情況下，一再延後此款手機上市時間，甚至一度傳出取消上市計畫，最終還是準備讓此款手機進入市場銷售，只是整體銷量可能不會太多，避免擠壓明年上半年預計推出的Galaxy S22系列。

▲(圖／擷自星阿聯酋官網)

▲(圖／擷自星阿聯酋官網)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》