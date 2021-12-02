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Redmi Note 11T 5G於印度市場發表 傳計畫推出120W有線快充機種

聯合新聞網 / 楊又肇

小米稍早於印度市場推出Redmi Note 11T 5G，而從實際規格來看，就是日前在中國市場推出的Redmi Note 11。而相關消息透露，小米接下來計畫在印度等市場推出基於Redmi Note 11 Pro，以及Redmi Note 11 Pro+的手機，其中也會加入從旗艦手機下放的120W有線快充設計。

此次在印度市場推出的Redmi Note 11T 5G，規格上與Redmi Note 11相同，分別搭載天璣810處理器、6.6吋螢幕，另外則搭載5000mAh電池容量，以及33W有線快充。

顏色則採用藍晶藍、星塵白與啞光黑三款配色，一樣採用AG磨砂背蓋，但材質從玻璃改為塑膠，同時取消搭載NFC功能，相機則搭載5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及1600萬畫素視訊鏡頭。

而相關消息指稱，小米接下來準備再以Redmi Note 11 Pro及Redmi Note 11 Pro+為基礎，推出不同名稱的衍生機種，後者可能會以Redmi Note 11i HyperCharge為稱，並且加入120W有線快充，而前者則或許以Redmi Note 11i為稱，預計選在12月公布，並且在明年1月進入市場銷售。

目前還無法確認小米是否會在國際市場推出搭載120W有線快充的Redmi品牌機種，但有可能藉此與realme日前預告將在明年於印度市場推出支援125W有線快充的機種抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 品牌 Redmi

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