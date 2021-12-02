真無線耳機Nothing Ear (1) 將追加推出限量黑色款 12月上旬開放銷售

今年7月由一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)自行創立品牌Nothing推出的透明風格真無線耳機Nothing Ear (1)，稍早確定追加限量黑色款式，將在12月8日起透過線上及合作銷售通路訂購，並且預計在格林威治標準時間12月13日上午11點 (台灣時間12月13日晚間7點)開放銷售。

相較先前推出以白色搭配透明設計款式，此次推出限量黑色款式則是以燻黑配色為基礎，同樣搭配透明設計，而收納充電盒也同樣改為黑色調，同樣維持有點復古，卻又帶點科技味道的設計，搭配透明材質與點陣文字綴飾。

規格方面一樣採11.6mm動圈單體設計，並且由Teenage Engineering協助設計、調音，一樣搭載主動降噪功能，耳機則是透過側面觸控方式進行操作，同時也會自動識別耳機是否處於被配戴狀態，進而控制聲音播放及暫停。

充電部分，Nothing ear (1)耳機本身同樣以Qi無線充電補充電力，並且支援10分鐘內即可充入1小時左右使用電力，在開啟主動降噪功能會有4小時左右電力續航表現，透過收納盒補充電量則可對應24小時續航時間，若關閉主動降噪功能的話，則可讓最長使用時間延伸至34小時。

而宣布推出限量黑色款式之餘，目前Nothing Ear (1)也確定由台灣代理商鍵寧企業引進銷售，並且透過全台誠品及GQ Shop銷售，建議售價則是新台幣3190元，除了引進先前已經開放銷售的白色款式，同樣也會提供黑色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》