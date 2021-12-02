怎麼使用捷徑查詢iPhone電池循環次數、容量和壽命健康度？

智慧型手機的電池屬於消耗性組件，通常會隨著使用時間而影響到電池容量和效能，除了電池本身就有壽命，在一些過度或極端使用的情境下也會加速電池老化，因此 iOS 13 以後的版本加入「電池健康度」功能，可以讓使用者查看目前手機電池的最大容量，透過開啟最佳化電池充電選項來減低電池老化速度，iPhone 會學習使用者的使用習慣，在需要時進行充電以避免過度充電影響電池健康情形。

依照 Apple 支援頁面「iPhone 電池與效能」說明，只要超過 500 次完整充電循環或是健康度低於 80% 就會明顯感受到電池容量變差，也會影響高峰期效能容量的能力表現（白話文就是會感覺手機變慢卡卡的），如果出現這種情形就代表 iPhone 需要維修更換新電池。

iPhone 內建的電池健康度功能只會顯示電池「最大容量」百分比，雖然用來判斷電池健康度具有相當效果，但資訊還是略顯不足，透過網友開發的「iOS 電池壽命查詢」捷徑可檢測更多完整資訊，包括電池循環次數、電池設計容量、電池實際容量和電池壽命（健康度）。

因為這些資料是從手機本身紀錄的「分析資料」而來，準確性更高，也更能呈現出真實的電池健康情形，如果你在猶豫是否要送去檢修、更換 iPhone 電池，可以使用 iOS 電池壽命查詢捷徑查詢一下電池相關紀錄，或有助於判斷是否需要送修更換電池。

開啟 iPhone 分析資料、產生紀錄檔

STEP 1

首先進入手機「設定」選項，點選「隱私權」後拖曳到最下方選擇「分析與改進功能」。

STEP 2

打開最上方「分享 iPhone 分析」，等到隔天才會在「分析資料」看到 log-aggregated 開頭的資料檔（要有這個檔案才能夠看到電池相關資訊），開啟後請靜待一段時間回來看看有沒有產生這個資料紀錄。

STEP 3

如果 log-aggregated 分析資料出現後，點擊進入按下右上角「分享」，接著選擇「儲存到檔案」將這個紀錄檔保存到 iCloud 雲碟（副檔名格式為 .ips）。

將 iOS 電池壽命查詢加入捷徑

STEP 1

開啟 iOS 14 電池壽命查詢捷徑（點選安裝），點選「加入捷徑」安裝，如果顯示無法打開捷徑的錯誤訊息，請參考「iOS、iPadOS 無法打開此捷徑？開啟這項設定允許執行不受信任的捷徑來源」先進行設定。

以紀錄檔產生電池詳細資訊

STEP 1

點選 iOS 電池壽命查詢選擇要測試的裝置，有 iPhone / iPod touch、iPad 和 iPad Pro，選好後再選擇細部的型號，記得要點選正確才能顯示正確資訊。

STEP 2

最後從 iCloud 雲碟選擇前面儲存的 log-aggregated 紀錄，捷徑功能就會顯示 iPhone 電池壽命查詢結果，包括機型、電池循環次數、電池設計容量（原廠值、系統 log）、實際容量、電池壽命（原廠值、系統 log），幫助使用者判斷是否需要維修更換電池。

值得一試的三個理由： 1.使用捷徑功能查詢 iPhone 電池壽命，是否需要更換電池 2.可顯示電池循環次數、電池容量、實際容量和電池壽命 3.開啟內建的分享 iPhone 分析功能產生可分析紀錄檔

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》