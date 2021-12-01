滑掉背景App反而更耗電？破除三大iPhone充電迷思 不用每晚都把手機充飽

三大 NG 的充電方法你有中嗎

使用 iPhone 的獺友們平常的充電習慣是什麼呢？你會習慣把電池用到 20% 以下甚至快歸零再充電，還是當電量還剩 50% 左右，就趕緊幫手機充電呢？這次就要來分享三個 iPhone 的充電迷思，用以下的方式充電並不會讓你的手機更省電，另外也會在文章的最後告訴大家正確的充電方式，一起來快速瞧瞧吧

❌迷思一：上滑關閉所有的 App 比較省電

有些人會認為 iPhone 同時開啟許多 App 時，需要把它們全部上滑關閉，才不會消耗過多的電量，但其實並不會，先前蘋果就有建議，當 App 在手機中開啟但沒有使用時，系統其實是會跟著停止運作的，不過如果你上滑關閉後沒多久，再重新打開 App 時，反而會更耗電

❌迷思二：讓手機長時間充著電比較好？

迷思二，有部分的用戶會認為，讓手機長時間保持在充電的狀態比較好，其實這樣做不會延長電池的壽命，因為鋰離子電池的充電速度很快，且是以充電循環的方式運作的，而當手機的蓄電量達到 80% 左右時，就會改採為涓流充電，減緩電流以延長電池壽命，因此不需要每晚都將手機充飽電，只要讓電池在多次的充電循環後，還能有 80% 左右的原蓄電量，基本上都不會讓電池續航力在瞬間變短

❌迷思三：等到電量低於 20% 再充電就好了嗎？

錯。因為 iPhone 的鋰電池是以充電循環的方式運作，也就是說，當你以正常使用或放電方式消耗 100% 的電量時，就代表完成一次的充電循環。舉例：假設今天我出門用掉了 75% 的電量，晚上回家把電充飽，當我隔天上班再用掉 25% 的電量時，放電量共達到 100%，這時候就累積了一次充電循環

（圖片來源：Apple）

不過蘋果官方也表示，當 iPhone 經過 500 次的充電循環後，健康度約會掉至 80%，這時候代表應該要換電池或手機了，畢竟所有的充電式電池都是消耗性組件，那麼想要讓 iPhone 的電池健康度不要掉那麼快的話，可以盡量減少充電循環的次數，簡單來說，就是當你的手機電量還在 50% 或 60% 左右時就先把電充飽，而不要每次都等到「低電量模式」跳出來提醒你，電量低於 20% 時才幫手機充電

總結

講了三點 NG 的充電行為，最後來幫大家總結正確的充電方法，和維持電池壽命的方式，其實主要記得這兩件事情就好（1）維持良好的充電習慣。不要讓電池進行完全充電或完全放電，不要等到快沒電時再充電（2）避免手機長時間暴露在溫度過高（高於 35°C）或低於 0°C 的環境下，因為在極端的溫度下，有可能會對電池的蓄電量造成永久損害

而在蘋果推出 iOS 15 後，我們也有幫大家整理了最新的 iPhone 省電小技巧，大家有興趣可以學起來，畢竟一支 iPhone 不便宜捏，除了希望能能用得好用得巧，最重要的也希望可以用得久！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》