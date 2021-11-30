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vivo預告12/9揭曉以「Ocean」為稱的新版OriginOS

聯合新聞網 / 楊又肇

vivo稍早透過官方微博透露將推出新版OriginOS，並且預計在12月9日當天晚間7點揭曉相關細節，同時預期版本名稱將以「Ocean」為稱。

去年11月時，vivo宣布將原本以Funtouch OS為稱的操作介面，調整為全新OriginOS，強調一改傳統操作介面以桌面、Dock列為主的使用模式，採用類似華容道般的塊狀設計，讓使用者能更有彈性自訂圖示外型大小，同時也能對應Widget小工具使用模式，讓使用者能更快使用App特定功能，例如觀看待辦事項、不同時區時間，或是天氣預報內容。

而此次以「Ocean」作為版本名稱，加上以紐約時代廣場作為背景，或許更意味vivo準備讓OriginOS操作介面對應全球市場使用。但在先前說明中，vivo表示OriginOS目前主要還是對應中國市場使用需求，海外市場仍會維持Funtouch OS操作介面設計，不過在後續規劃或許也會做調整。

目前還無法確認以「Ocean」作為版本名稱的OriginOS具體設計，預期要等到12月9日當天才能確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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