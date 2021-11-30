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蘋果仍著手打造多裝置充電設備 可能強化iPad、iPhone、AirPods彼此充電功能

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman透露，蘋果目前仍著手打造對應多裝置使用的充電設備，同時最終希望能讓裝置間能彼此充電，例如可透過iPhoneAirPods充電，或是透過iPad幫iPhone充電等應用模式。

在此之前，蘋果曾在2017年宣布推出名為AirPower的多裝置充電設備，其中可讓使用者同時替iPhone、Apple Watch及AirPods充電，甚至可以同時替兩款iPhone機種充電，但最終因為電力輸出功率與使用安全性等考量，此款設備最終無法進入市場銷售。

但在後續消息裡，卻持續傳出蘋果仍有意打造多裝置充電設備，只是目前仍未有具體消息公布，僅在後續推出可同時替iPhone、Apple Watch充電的MagSafe Duo，但設計構想仍與AirPower能隨意擺放即可充電的使用模式不同，而目前包含Belkin等配件廠商提供的多裝置充電設備，其實也是採固定位置充電的設計，使用上還是會有些限制。

此外，蘋果也有意讓各款裝置能彼此充電，亦即能藉由反向無線充電方式替其他相容裝置充電。在此之前，市場就曾傳出iPhone 12可能潛藏反向無線充電選項，但蘋果似乎因為特定因素而將其關閉，例如先前推出以MagSafe介面打造的行動電源配件，即可在特定情況下啟用內藏於iPhone 12的反向無線充電功能。

若蘋果未來進一步開放反向無線充電功能，或許意味日後使用者將能透過iPhone替其他iPhone或AirPods充電，而電池容量較大的iPad或MacBook或許也能替iPhone等裝置充電。

不過，目前反向無線充電功能已經在Android手機普及使用，甚至也套用在其他裝置上，藉此替Android手機充電，蘋果接下來若希望應用此功能，或許需要提出更不一樣的使用體驗，才能吸引市場青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 iPhone AirPods iPad

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