蘋果產品將具備「反向充電」？傳Apple蘋果正在開發支援多裝置的無線充電器
還記得Apple蘋果公司的失敗作品「AirPower」嗎？只要一個無線充電版就能同時幫 AirPods、Apple Watch 和 iPhone 充電，蘋果公司還申請了專利，只是最終無法量產。
然而根據《彭博社》記者Mark Gurman最新一期的Power On裡，透露Apple蘋果正在開發一種支援多裝置的充電器，具備短距離和長距離無線充電技術，而且能實現在蘋果所有主要產品「可以相互充電」的未來理念。
Mark Gurman表示，儘管Apple蘋果的MagSafe Duo充電器在技術上符合多裝置充電技術，但實際上是把兩種不同類型的充電器組裝在一起，因此 Apple 蘋果希望能擺脫這樣的做法，只採用一種系統。
這並非是《彭博社》第一次報導Apple蘋果開發多裝置無線充電板的消息，早在2021年6月就曾有充電盤的消息傳出。而這次Gurman進一步透露Apple蘋果的無線充電盤不只支援多種裝置同時進行無線充電，還將支援短距離和長距離無線充電，簡單說就是iPhone、AirPods等裝置可以在不須靠近充電器的情況下進行充電。
此外，Mark Gurman還透露他相信蘋果正在計畫未來可以讓每項主要產品都支援反向充電，簡單說就是未來iPhone可以幫AirPods或Apple Watch充電，而iPad為iPhone充電。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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