他建議沒必要可關閉iPhone「1危險功能」 網驚：還真不知道

iPhone手機受到果粉喜愛，就算二手販售，也是最保值的手機，每年推出新機時，總會造成網路話題。不過iPhone有許多功能，可能用戶沒注意到。日前網友分享，「iPhone有一個最危險的功能」，建議大家沒必要時應該「關閉」，其他人看完後，驚訝表示「還真的不知道」。

「人威說機」抖音帳號日前發布影片，曝「iPhone最危險功能」，並指出這是手機內建裝置，用戶一定要知道。他直言「這功能會讓人怎麼死的都不知道，而且大多數iPhone用戶都不知道」。

「人威說機」日前分享「iPhone最危險功能」，網友看完後驚呼「還真的不知道」。圖擷自 「人威說機」抖音

人威說機指出，這項功能就是iPhone的「重要位置」，它會記錄用戶所去的地點、時間，讓人有隱私權受損的疑慮。人威說機建議，可以把它關掉，關閉方式只要「點選設定>隱私權>定位服務>系統服務>重要位置」。

文章曝光後，有人回應「還真的不知道」、「我早已經知道了，全部都關閉」、「我有發現，我關了！」、「關不掉怎麼辦」、「謝謝你，我剛學會」、「謝謝你，直接關掉定位」、「剛剛刪除了危險位置紀錄，感謝」。

還有人分享使用這個功能的經驗「之前我跟我女友吵架吵輸，就是因為我想證明我的清白，把位置紀錄打開，結果裡面完全沒紀錄」。