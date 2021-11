華為、OPPO 傳在今年底揭曉新款螢幕可凹折手機

顯示器供應鏈顧問公司DSCC創辦人暨執行長Ross Young稍早於Twitter上透露,包含華為、OPPO都計畫在今年底公布新款螢幕可凹折手機消息。

以華為情況來看,近期才宣布在中國市場推出搭載Kirin 9000 5G處理器的Mate X2典藏版螢幕可凹折手機,若以目前華為旗下海思半導體的Kirin 9000 5G處理器庫存不多情況來看,有可能會改用Qualcomm處理器,也許僅會支援4G連網功能。

同時,以當前時間點來看,華為這款螢幕可凹折手機有可能維持使用Snapdragon 888 4G版本處理器,暫時還不會推出採用Qualcomm即將揭曉的Snapdragon 8 Gen 1處理器規格。

而OPPO預計推出的螢幕可凹折手機,則有可能會選擇在年底公布,但實際進入市場時間或許會安排在明年,至於是否維持先前提出的概念設計,或是採用不同凹折設計,甚至採用捲軸設計,暫時還無法確認。

New models from Oppo and Huawei coming by the end of the year…