華為、OPPO 傳在今年底揭曉新款螢幕可凹折手機

聯合新聞網 / 楊又肇

顯示器供應鏈顧問公司DSCC創辦人暨執行長Ross Young稍早於Twitter上透露，包含華為、OPPO都計畫在今年底公布新款螢幕可凹折手機消息。

以華為情況來看，近期才宣布在中國市場推出搭載Kirin 9000 5G處理器的Mate X2典藏版螢幕可凹折手機，若以目前華為旗下海思半導體的Kirin 9000 5G處理器庫存不多情況來看，有可能會改用Qualcomm處理器，也許僅會支援4G連網功能。

同時，以當前時間點來看，華為這款螢幕可凹折手機有可能維持使用Snapdragon 888 4G版本處理器，暫時還不會推出採用Qualcomm即將揭曉的Snapdragon 8 Gen 1處理器規格。

而OPPO預計推出的螢幕可凹折手機，則有可能會選擇在年底公布，但實際進入市場時間或許會安排在明年，至於是否維持先前提出的概念設計，或是採用不同凹折設計，甚至採用捲軸設計，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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