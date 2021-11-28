華為、OPPO 傳在今年底揭曉新款螢幕可凹折手機
顯示器供應鏈顧問公司DSCC創辦人暨執行長Ross Young稍早於Twitter上透露，包含華為、OPPO都計畫在今年底公布新款螢幕可凹折手機消息。
以華為情況來看，近期才宣布在中國市場推出搭載Kirin 9000 5G處理器的Mate X2典藏版螢幕可凹折手機，若以目前華為旗下海思半導體的Kirin 9000 5G處理器庫存不多情況來看，有可能會改用Qualcomm處理器，也許僅會支援4G連網功能。
同時，以當前時間點來看，華為這款螢幕可凹折手機有可能維持使用Snapdragon 888 4G版本處理器，暫時還不會推出採用Qualcomm即將揭曉的Snapdragon 8 Gen 1處理器規格。
而OPPO預計推出的螢幕可凹折手機，則有可能會選擇在年底公布，但實際進入市場時間或許會安排在明年，至於是否維持先前提出的概念設計，或是採用不同凹折設計，甚至採用捲軸設計，暫時還無法確認。
New models from Oppo and Huawei coming by the end of the year…— Ross Young (@DSCCRoss) November 26, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言