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OPPO Reno 7系列三規格、售價曝光 Reno 7 Pro搭載聯發科天璣1200-Max

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告的OPPO Reno 7系列，稍早正式確認將推出Reno 7與強化版Reno 7 Pro，以及入門款的Reno 7 SE三種規格。

其中，Reno 7採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，Reno 7 Pro則採用聯發科天璣1200-Max處理器，而Reno 7 SE採用的是天璣900處理器，三款手機僅Reno 7與Reno 7 Pro均支援65W有線快充，電池容量則是4500mAh，而Reno 7 SE雖然也採用4500mAh電池容量，但未配置快充。

三款手機均採用類似現在iPhone機種採用的直角平框機身設計，Reno 7採用6.43吋螢幕，Reno 7 Pro則採用6.55吋螢幕，至於Reno 7 SE一樣採用6.43吋螢幕，解析度均為Full HD+，並且支援90Hz畫面更新率，但Reno 7 Pro的觸控反應率可達240Hz。

相機部分，Reno 7與Reno 7 Pro均採用OPPO與Sony合作的3200萬畫素IMX709感光元件，應用螢幕左上角開孔視訊鏡頭，標榜採用RGBW顏色排列，讓感光度提昇60%，雜訊減少35%，並且支援DOL-HDR，而Reno 7在主相機部分則採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，Reno 7 Pro則將廣角鏡頭改為5000萬畫素規格。至於Reno 7 SE則採用1600萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素廣角鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭。

建議售價方面，Reno 7將以人民幣2699元起跳價格銷售，Reno 7 Pro建議售價則從人民幣3699元起跳，至於Reno 7 SE建議售價從人民幣2199元起跳。

除了公布Reno 7系列手機，OPPO此次也宣布推出Enco Free2i真無線耳機，以及包含OPPO智慧電視R1樂享版、頸掛耳機Enco M32，以及智慧手錶OPPO Watch Free NFC版。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 OPPO 聯發科 天璣處理器

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