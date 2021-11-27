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蘋果明年推強化版iPhone SE？可能換上A15 Bionic處理器、加大螢幕尺寸
今年雖然並未推出新款iPhone SE，但有消息再度指出蘋果準備在明年推出機種加入大尺寸版本。
過去其實就有消息表示蘋果有意在iPhone SE產品加入大尺寸螢幕規格，並且可能會將硬體規格升級至A15 Bionic處理器，但主相機可能還是會維持單一廣角鏡頭設計。
至於整體介面設計仍維持搭載Touch ID指紋辨識功能，大致會維持先前iPhone 8形式，甚至也可能直接維持既有4.7吋螢幕外型，或是沿用iPhone 8 Plus的外型設計，而連網部分也預期支援5G網路。
新款iPhone SE依然會作為入門機種定位，但處理器等硬體規格則會比照今年推出的iPhone 13，藉此吸引更多人加入使用iPhone產品與相關應用服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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