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Google Pixel 6A模擬圖外流…耳機孔可能沒了 螢幕比Pixel 6小

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自@OnLeaks
圖擷自@OnLeaks

外媒也推測，Pixel 6A 會配備 Google 自主研發的中階 Tensor 處理器。

根據 The Verge 報導，從外流的圖片中可以看到，Pixel 6A 的機型外觀與 Pixel 6 很相似，背後有黑色相機帶，配備雙鏡頭、一顆閃光燈，前方有自拍鏡，底部有 USB Type-C 接口、喇叭以及麥克風。

不過，Pixel 6A 的螢幕只有 6.2 吋，比 Pixel 6 的 6.4 吋螢幕小。再加上之前就傳出 Pixel 6A 外面並不會有指紋感測器，因此可能會跟 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 一樣，把光學掃描儀放在螢幕下方。只是，之前就有人抱怨 Pixel 6 的螢幕指紋解鎖速度很慢，不確定 Pixel 6A 會不會也有同樣問題。

最關鍵的是，假如這張外流的模擬圖為真，Pixel 6A 大概會是 Google 旗下第一款拿掉耳機孔的中階款手機。相較之下，之前 Google 中階手機如 Pixel 5A、Pixel 4A 與 Pixel 3A 都保留耳機孔。

此外，外媒也推測 Pixel 6A 會配備 Google 自主研發的中階 Tensor 處理器，例如：Tensor lite 或是 Snapdragon 778G。但這些都只是推測，畢竟 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 上個月才剛發表，所以還要過一段時間，官方才能正式公開 Pixel 6A 的照片。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Pixel 6 Google 耳機

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