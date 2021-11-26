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Google黑五比雙11更優惠！Pixel 6系列加購Pixel Buds A-Series耳機只要一千元

聯合新聞網 / INSIDE
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這次折扣多數都比雙十一還要優惠！

美國購物節黑色星期五將至，Google 官網也舉辦活動，多項新品都有優惠，購買 Pixel 6 系列即可以用 1000 元加購原價 $3,290 的 Google Pixel Buds A-Series 耳機，雖然在手機上價格是原價 Pixel 6 為 $ 18,990 元起、Pixel 6 Pro 為 $26,990 元起 ，若是加購耳機則可以現省 $ 2,290 元。

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除了手機加購耳機優惠之外，Google Pixel Buds A-Series 耳機也有折扣 500 元單購買其他智慧居家產品像是 Nest Mni Nest Audio、Chromecast 等也都有折扣，多數都比雙十一還要優惠，如果想要單購買設備沒有要綁合約的讀者，不妨趁著黑五到官網選購。

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Google 2021 黑色星期五優惠從今天（ 25 日）凌晨 12 點起開始，優惠截止到 11 月 29 日 11 點 59 分。更多資訊可以至 Google Store 官網了解。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑色星期五 Google Pixel Buds 耳機 Pixel 6

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