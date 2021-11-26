Xperia PRO-I強調1吋感光元件拍攝體驗 一般消費者可能不會買單？

針對從即日起開放台灣市場預購，並且即將在12月15日開放出貨的Xperia PRO-I，Sony Mobile台灣總經理林志遠強調這款手機整合Sony影音技術，不僅延續今年旗艦手機Xperia 1 III的極致影音體驗，更在相機導入1吋Exmor RS感光元件，藉此在手機上實現等同相機般的拍攝效果，預期能吸引更多影音創作者、直播主青睞。

希望打入更多拍攝使用族群市場

林志遠表示，相較先前推出的Xperia PRO定位在「連接裝置」，主要是透過支援毫米波傳輸功能與HDMI輸入設計，讓現場直播影音可以透過高速的5G網路服務傳遞，藉此作為內容導播、後製使用，此次推出的Xperia PRO-I則是聚焦在影音內容創作，並且藉由外接螢幕、專屬夾具、腳架等配件，讓使用者能藉由手機輕便性更容易用於拍攝。

而藉由搭載與RX100 VII相同的1吋感光元件，即便因為手機機身厚度設計限制，使得實際可使用畫素僅為1200萬，但每單位畫素感光面積依然可對應2.4µm進光量，因此能讓色彩深度有更好表現，同時也能確保手機端原本主打每秒20張連拍，並且對應315組自動對焦點的使用優勢。

因此，林志遠預期在Sony技術加持下，Xperia PRO-I將能吸引更多專業影音創作者青睞。除了專業影音工作者，林志遠也預期Xperia PRO-I同樣能吸引直播主與更多消費族群，並且強調會藉由更多社群平台的意見領袖增加宣傳力度，同時也將配合通路工作人員解說，讓更多使用者了解這款手機，甚至在與電信業者合作資費方案情況下，更預期能透過補貼大幅降低購機價格門檻。

Xperia PRO-I產品定位可能還是會以吸引專業影音工作主為主

不過，雖然Sony很早久已經推廣以手機拍攝電影級影片內容，但近年反而是蘋果更積極宣傳以iPhone拍攝電影，藉此強調以手機完成拍攝小成本製作電影的可能性，而包含三星、小米等業者也同樣以相同模式宣傳手機拍攝性能，甚至在華為與徠卡展開合作之後，更吸引許多中國品牌手機競相與相機、鏡頭業者合作，進而帶動「手機就是專業攝影設備」的使用體驗。

另一方面，基於Qualcomm等處理器應用技術成熟，過去需要透過專業設備才能實現的景深移焦拍攝效果，或是影片中聲音能有遠近感表現，甚至像是抽色影片拍攝等，目前都能透過簡單操作即可在手機上完成，部分品牌更提供自動剪輯生成影片功能，讓使用者能快速創作精緻的影片內容。

加上包含蘋果等品牌說故事宣傳效果，使得多數消費者會更容易接受以更簡單方式拍攝精緻影片，因此就更容易留下「iPhone可以拍攝電影」等的記憶印象。

而回到Xperia PRO-I身上，雖然Sony Mobile強調提供等同Sony專業設備拍攝功能，同時在規格上也確實有更好表現，已經熟稔使用專業設備的影像工作者或許不需有太大使用轉換，對於一般使用者恐怕還是會有一定操作門檻，加上相度較高的價位設定，不少直播主或業餘影音創作者或許會更傾向選擇還算方便攜帶的ZV-E10，雖然不及手機般輕巧，但是也能對應絕大多數的拍攝使用需求，甚至拍攝鏡位選擇也同樣豐富。

因此，以目前Xperia PRO-I產品定位來看，顯然還是會成為專業工作者隨手拍攝，或是作為特定鏡位拍攝需求使用設備，多數消費者恐怕還是會傾向選擇使用其他更容易接受的拍攝設備，但隨著越來越多人開始講究日常生活使用拍攝裝置規格，或許Xperia PRO-I的問世也能觸及此類消費族群。

但即便僅能吸引專業影音工作者青睞，其實也代表Xperia PRO-I的定位正確，在原本就鎖定金字塔頂端使用體驗定位的Xperia 1 III基礎上，額外強化更高拍攝體驗，藉此讓更多影音工作者選擇用於創作，顯然也能視為在市場銷售獲得成功。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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