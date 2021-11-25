SONY Xperia PRO-I公布在台售價 近5萬元價位吸引Vlog創作者市場

日前公布搭載1吋Exmor RS感光元件設計、搭配與蔡司合作的24mm ZEISS Tessar光學鏡頭，並且可藉由外接螢幕作為Vlog拍攝工具的Xperia PRO-I，今日 (11/25)宣布在台上市消息。

Xperia PRO-I採用與Xperia 1 III相似機身設計，但背後主鏡頭模組則會回歸Xperia 1居中設計，同時將採用尺寸達1吋設計的Exmor RS感光元件，並且搭配與蔡司合作的24mm ZEISS Tessar光學廣角鏡頭，分別對應f/2.0-f/4.0光圈切換。其他鏡頭，則維持採用1200萬畫素的16mm超廣角鏡頭與50mm長焦鏡頭，視訊鏡頭一樣是維持800萬畫素規格。

▲採用尺寸達1吋設計的Exmor RS感光元件，並且搭配與蔡司合作的24mm ZEISS Tessar光學廣角鏡頭

依照Sony Mobile說明，指出Xperia PRO-I採用的Exmor RS感光元件，確實與用在RX100 VII的1吋感光元件相同，只是考量應用在手機時的實際厚度設計，以及鏡頭後對焦距離與連拍時的效能表現，因此僅使用中間區塊的1200萬畫素範圍成像，並且維持每單位畫素可達2.4µm進光量，讓成像表現更好，並且透過315自動對焦點確保準焦。

另外，基於Xperia PRO-I對應的Photo Pro、Video Pro、Cinema Pro會使用感光元件不同範圍區塊成像，因此讓Exmor RS感光元件維持完整的1吋規格。

▲1吋設計的Exmor RS感光元件

機身除了在邊框加上直列條紋增加持握感，並且維持僅8.9mm機身厚度設計，更在獨立配置的相機快門增加止滑紋路設計，同時也在機身增加吊帶孔設計。

記憶體一樣維持12GB，而儲存容量則搭載512GB設計，同樣可透過micro SD記憶卡額外擴充1TB容量。至於此次在機身額外搭載獨立按鍵，則可讓使用者自訂常用功能。

▲Xperia PRO-I僅提供霧黑配色，最大特徵在於主相機廣角鏡頭採用1吋設計的Exmor RS感光元件

另外，先前加入諸多源自α相機技術之後，此次更在Xperia PRO-I的人像拍攝功能增加眼部對焦，並且強化最佳拍攝畫面功能，在錄影功能更加入全新「Videography Pro」模式，除了支援12 bit RAW檔案，更進一步強化動態錄影功能，同時在錄影功能增加眼部對焦與物件追焦功能，並且加入Flawless Eye混合防震技術，讓錄製影片內容可更為穩定，更新增4K 120fps錄影功能。

收音部分，Xperia PRO-I在主相機旁增加一組獨立麥克風，藉此錄製更清晰音質，並且透過音訊分隔技術，藉此過濾麥克風收音時的環境風切聲。聲音輸出則同樣支援360 Reality Audio實境音效與360 Spatial Sound空間音效，機身也保留3.5mm耳機孔，同樣支援DSEE Ultimate數位音訊還原技術。

▲Xperia PRO-I拆解後的內部機構細節

在其他設計部分，Xperia PRO-I一樣採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、支援120Hz畫面更新率的6.5吋4K HDR OLED螢幕，一樣維持21:9顯示比例，並且支援導演模式，另外也同樣支援5G與Wi-Fi 6連網規格，並且能透過USB 3.2 Gen 2快速傳輸檔案。

▲正面外觀與今年推出的Xperia 1 III幾乎相同

此次同步推出的Vlog專屬外接螢幕，則包含外接螢幕、專屬夾具，以及L型連接線，配合腳架即可讓Xperia PRO-I變成Vlog拍攝工具，讓影音創作者更方便拍攝Vlog內容，甚至可以搭配GP-VPT2BT無線遙控拍攝握把，讓創作者能直覺操作錄影功能，並且透過外接麥克風收音。

不過，Vlog專屬外接螢幕目前僅支援Xperia PRO-I，並未支援先前推出的Xperia 1 III等機種，或是他廠推出手機。

建議售價方面，Xperia PRO-I建議售價為新台幣48880元，搭配包含Vlog專屬外接螢幕、GP-VPT2BT無線遙控拍攝握把等配件的「豪華攝影組」組合售價則是新台幣54880元。

新機預計從11月25日下午4點開放預購，預計在12月15日開放出貨，「豪華攝影組」則預計在12月22日開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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