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你的AirPods Pro出現爆裂聲或主動降噪失效？蘋果公告：免費維修

聯合新聞網 / 電獺少女

你們的 AirPods Pro 有遇到這樣的問題嗎？

你平常習慣使用的 AirPods Pro 有遇到什麼問題嗎？蘋果公告了一則 AirPods Pro 的召回維修方案，確定有少數的 AirPods Pro 有遇到「聲音」的問題，經檢查後有問題的耳機將被免費更換，而這一批受影響的裝置是在 2020 年 10 月份前製造，等於是一開始推出 AirPods Pro 就買的那一批人，可以注意有沒有遇到以下的問題

不過這次比較特別的是，蘋果並未列出序號檢查工具，而是你有遇到以下的問題再將耳機送修，受影響的 AirPods Pro 可能會出現（1）爆裂聲或雜音在吵雜的環境、運動時或講電話時變大聲（2）「主動式降噪」無法正常運作，例如缺少低音、或是背景聲音增大（如街上或飛機上的噪音

若有遇到這兩者其中一個，可以找蘋果直營店或蘋果的授權維修中心進行維修，並經檢查後確認符合本方案資格，Apple 將會免費維修受影響的那支耳機（左耳、右耳、雙耳），但其他型號的 AirPods 並不在此次的召回方案內，且 AirPods Pro 充電盒並無受影響，所以也不會更換喔～

此方案並不會延長 AirPods Pro 的標準保固範圍（一年），但受此項影響的 AirPods 若想維修，有效期限為你購買後的 3 年內，再注意看看自己的耳機有沒有遇到這樣的問題囉！

（新聞來源：Apple 官網）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音 Apple AirPods Pro

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