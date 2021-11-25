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這個原因…讓iPhone 13系列成為史上「最保值」的蘋果手機

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

一項最新研究顯示，iPhone 13 的貶值水平是 iPhone 12 的一半。研究稱，儘管蘋果手機通常比其他品牌更保值，iPhone 13 系列成為歷代 iPhone 中最保值的機型。

iPhone 13成為歷代最保值手機

蘋果 iPhone 向來十分保值，在二手市場一直有強烈的需求，到了今年由於晶片短缺，根據二手商家 Sellcell 最新報告指出，iPhone 13 成為史上「最保值」的蘋果手機。

根據 SellCell 的數據，經過兩個多月的時間，iPhone 13 系列的折舊率比 iPhone 12 系列低 50%，貶值了僅 25.5%，成為歷代 iPhone 中最保值的機型。

根據 SellCell 的數據，在第一和第二個月後，iPhone 13 的價值損失比 iPhone 12 少了 50%。不僅如此，iPhone 13 上市後兩個月的貶值額度比其他幾代 iPhone 最低，只貶值了 25.5%。

研究稱，其中一個原因是晶片短缺。由於客戶很難得到較新的 iPhone，它們的價格保持在較高的水平，因為仍然有人想得到其中的一個。

這意味著，與以前的機型相比，iPhone 13 在上市後的頭兩個月裡，保值率最高；這不僅是蘋果的好消息，也是那些在上市時獲得手機的人的好消息。

SellCell 的研究顯示，iPhone 13 在第一和第二個月的折舊率比 iPhone 11 系列的折舊率低 19.1%。此外，iPhone 13 系列不僅保留了大量的價值，一些機型在上市初的下跌後出現了價格回升。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iPhone 13

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