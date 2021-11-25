這個原因…讓iPhone 13系列成為史上「最保值」的蘋果手機
一項最新研究顯示，iPhone 13 的貶值水平是 iPhone 12 的一半。研究稱，儘管蘋果手機通常比其他品牌更保值，iPhone 13 系列成為歷代 iPhone 中最保值的機型。
iPhone 13成為歷代最保值手機
蘋果 iPhone 向來十分保值，在二手市場一直有強烈的需求，到了今年由於晶片短缺，根據二手商家 Sellcell 最新報告指出，iPhone 13 成為史上「最保值」的蘋果手機。
根據 SellCell 的數據，經過兩個多月的時間，iPhone 13 系列的折舊率比 iPhone 12 系列低 50%，貶值了僅 25.5%，成為歷代 iPhone 中最保值的機型。
根據 SellCell 的數據，在第一和第二個月後，iPhone 13 的價值損失比 iPhone 12 少了 50%。不僅如此，iPhone 13 上市後兩個月的貶值額度比其他幾代 iPhone 最低，只貶值了 25.5%。
研究稱，其中一個原因是晶片短缺。由於客戶很難得到較新的 iPhone，它們的價格保持在較高的水平，因為仍然有人想得到其中的一個。
這意味著，與以前的機型相比，iPhone 13 在上市後的頭兩個月裡，保值率最高；這不僅是蘋果的好消息，也是那些在上市時獲得手機的人的好消息。
SellCell 的研究顯示，iPhone 13 在第一和第二個月的折舊率比 iPhone 11 系列的折舊率低 19.1%。此外，iPhone 13 系列不僅保留了大量的價值，一些機型在上市初的下跌後出現了價格回升。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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