犀牛盾透明手機殼Clear系列動眼看 標榜高度抗黃、多達1200種配色組合

在幾年前提出「隱形手機殼」愚人節企劃後,犀牛盾今年終於推出旗下透明手機殼Clear系列,並且標榜同樣以不含雙酚A材質打造抗黃化,同樣對應軍規等級防摔的透明手機殼,更加上可更換相機模組邊框與按鍵配色的客製化特性,以及方便將手機配掛在身上的掛繩配件。

相較過往富有色彩的保護殼/框設計,其實透明材質保護殼的設計相對較難,原因在於透明材質更容易因為長時間使用產生霧化、黃化,例如坊間常看見的低價透明殼,通常使用一段時間後就會開始變黃。

因此,犀牛盾此次在Clear系列透明手機殼標榜同樣以不含雙酚A、無塑化劑與食品級材料標準打造,並且同樣以ShockSpread材質對應軍規等級抗摔,同時更在紫外線高溫照射,加上露水等影響變素,標榜通過長達168小時 (連續6天)的抗黃與材質老化測試,甚至更提供購買後5年內發生黃化情況,即可免費更換一次手機殼的服務,證明本身對此次推出的透明手機殼持有信心。

雖然是提供透明設計,但犀牛盾還是在Clear系列提供透明與煙燻灰兩種選擇,筆者此次取得版本為透明,因此相當容易可以呈現手機原本色彩面貌,而煙燻灰款式則可加上一些迷濛感,同時手機殼就算稍微弄髒也不太容易察覺。

▲與蘋果原廠皮革保護殼比較

而在客製化特性部分,Clear系列同樣可以更換按鍵配件,此次更讓主相機邊框可以更換,加上底部增加可安裝配掛頸間的掛繩與掛繩環配件,因此總計能以2款手機殼、8款主相機邊框、26款音量及電源按鍵,及6款掛繩與3款掛繩環配色,對應多達1200種配色組合。甚至要增加更多個人特色的話,更可透過貼紙或油彩塗鴉等方式,讓透明手機殼能呈現不同風格。

至於在掛繩配件設計部分,本身是以回收紡織品、寶特瓶的再生紗線製成,滑件、掛繩環都是以回收背板材料製成。其中,掛繩環是從手機殼內側向外安裝,加上掛繩環有一定抗扭與抗扯特性,而掛繩兩端更以旋緊形式固定,因此基本上不會有意外「脫鉤」情況,導致手機意外掉落造成損傷,而在掛繩間的滑件也能快速調整掛繩配戴時的長度,方便使用者在頸掛,或是背在身上時的使用模式快速切換。

▲Clear系列透明手機殼安裝之後的手機外觀

整體來看,犀牛盾此次打造的Clear系列透明手機殼相當有質感,雖然相比原廠保護殼還是會增加一些厚度與重量,但也相對增加更多保護效果,加上可以搭配不同色彩的主相機邊框、按鍵,以及可以透過掛繩配件增加配掛使用模式,更可讓手機以原本色彩呈現,確實能吸引不少目光。

但實際上也有些小缺點,例如因為手機殼厚度影響,因此會讓MagSafe磁吸力道大幅下降,因此如果有使用MagSafe配件的話,可能要稍微留意。另外,雖然犀牛盾標榜Clear系列透明手機殼用久不油,但不代表不沾染油汙,加上光亮表面材質更容易凸顯沾染指紋情況,意味會介意的使用者可能需要經常擦拭手機殼 (而且可能要避免使用酒精類揮發液體擦拭)。

另一個比較算是筆者小小介意的情況,就是Clear系列取消犀牛盾原本會在側面採用的手機吊帶孔,原因是希望透過固定在底部的掛繩環配件取代。而另一個比較令人介意的是掛繩配件長度,目前僅推出適合掛在頸間或身上的長度版本,並未提供可直接掛在手腕的長度版本,希望犀牛盾可以考慮推出更多長度選擇。

不過,此次推出的Clear系列透明手機殼在整體上的設計還是相當精簡,不會有額外多餘設計,相當適合偏好簡單設計手機殼的使用者。

▲此次取得版本並非市售產品,採用特殊盒裝設計

▲上面印製此次主打口號「Let you, Be you 讓你就是你」

▲打開之後即可看見位於下方的Clear系列透明手機殼,以及掛繩配件

▲標榜符合軍規、無雙酚A、抗黃化,以及具備個人客製化特性

▲總計8款主相機邊框、26款音量及電源按鍵

▲Clear系列透明手機殼採相當精簡設計,並且沒有額外多餘細節

▲從側面看也是維持乾淨透明設計

▲可拆卸更換的主相機邊框

▲提供8種配色選擇

▲手機殼與掛繩配件銷售也會換上全新環保包裝

▲掛繩環會透過手機殼底部的出聲孔向外安裝,因此不需要擔心是否容易脫落

▲掛繩本身是以回收紡織品、寶特瓶的再生紗線製成

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

