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蘋果、三星、華為、小米超高端旗艦機鏡頭大比拚

集微網 / 集微網

集微網消息，近期，Yole、DXOMARK和System Plus Consulting三家機構聯合發佈報告，對蘋果三星華為小米的最新超高端旗艦智能機的性能進行了分析。

從硬體和晶片組來看，大型相機模塊和新的HDR傳感器技術現在被廣泛使用，尤其是在視頻領域。更多的相機模塊在每個焦距上都表現出更好的靈敏度，以實現更好的變焦功能。用戶體驗更好，已開發出HDR傳感器技術以提供更好的WYSIWYG（所見即所得）功能。

在軟體和融合方面，華為和小米智能手機對於照片和視頻提供去噪和更好的HDR功能。它們還提供超分辨率和融合算法以支持穩定的縮放質量。從終端用戶的角度來看，AI技術可以更快地模擬最終靜止圖像質量。

從畫面質量上看，OEM廠商華為和小米結合了出色的硬體和軟體解決方案，以增強照片和視頻功能。

智能手機行業長期以來一直是主要OEM廠商之間軍備競賽的舞台。每年，成像能力都在提高並處於OEM品牌的最前沿，因為成像已成為OEM廠商之間最大的差異化因素之一。

2021年最新超高端旗艦智能機-相機模組

在由Yole Développement (Yole)、DXOMARK和System Plus Consulting聯合發佈的《超高端旗艦智能手機圖像性能：2021終端用戶視角》報告中，分析師選擇了四款為用戶體驗帶來重大改進的領先旗艦機：蘋果 iPhone 12 Pro Max、三星 Galaxy S21 5G Ultra（snapdragon）、華為 Mate 40 Pro 和小米 Mi 11 Ultra。對於每款智能手機，他們測試了照片和視頻的表現，並開發了專門的拆解方式來確定每個OEM做出的技術選擇以及它們如何轉化為最終用戶體驗。

iPhone 12 Pro Max後置攝像頭傳感器

DXOMARK圖像科學總監Hervé Macudzinski表示：“這項研究提供了這四款旗艦産品中每一款的整體DXOMARK分數，這背後是對領先的OEM廠商，蘋果、三星、華為和小米的技術選擇的獨特理解。這四款標誌性智能手機的性能在各種功能和屬性方面都有詳細說明：曝光、色彩、自動對焦和景深、紋理和噪點、散景、夜景、預覽和遠攝變焦。”

“所有OEM廠商都致力於為最終用戶提供最佳的照片和視頻體驗，”Yole Développement 成像與顯示團隊首席分析師Zine Bouhamri博士斷言。他補充道：“相機設置、功能和規格之間的選擇是無窮無盡的。OEM製造商從硬體調整到軟體，不同的選擇會給終端用戶帶來不同的結果。”

例如，打包更多像素並不一定會轉化為更好的圖像質量。雖然三星在其2021年初的旗艦産品中配備了108MP傳感器，但蘋果的iPhone 12 Pro Max盡琯選擇了較低的分辨率，但最終獲得了更高的DXOMARK分數。特別是在硬體方面，華為和小米將出色的硬體（包括更大的攝像頭模塊）與出色的軟體集成相結合，而蘋果憑借其硬體和軟體的結合，盡琯攝像頭模塊較小，但仍能提供非常高質量的圖像。

HDR測量強調了硬體和軟體之間至關重要的互補性。這個功能已經存在很長時間了，但如果沒有出色的硬體和軟體集成，仍然會出現巨大的差異——即使在旗艦機之間也是如此。

隨著iPhone 13 Pro Max進入這個新階段，Yole、DXOMARK和System Plus Consulting期望OEM廠商繼續採用這些平衡的硬體架構，同時不斷改進他們的軟體解決方案，以進一步提高終端用戶的性能。

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