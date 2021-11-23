AirPods 3已通過台灣NCC認證！售價5990元即將開賣
美國 Apple 公司在今年 10 月發布的第三代 AirPods 無線耳機，21日已通過台灣 NCC 型式認證，即將在台灣正式開賣。AirPods 3 型號 A2566，台灣售價 NT$5,990。
台灣 NCC 型式認證資料，申請廠商：美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司。審定證明編號：CCAI21LP1670T0，繳款單號：95830800075755。
AirPods 3 具備空間音訊、領先業界的聲音品質、更持久的電池續航力，以及全新設計。延長的電池續航力，讓聆聽時間最多可達 6 小時，搭配便利的充電盒，總計聆聽時間最多可達 30 小時。
AirPods 3具有動態頭部追蹤功能的空間音訊，抗汗抗水功能，並支援MagSafe、無線與 Lightning 雙充電功能。
AirPods 搭載 AAC-ELD 高階語音解碼器，提供 Full HD 聲音品質，讓 FaceTime 通話清晰又自然。
全新 AirPods 3 耳機採用適應性等化技術，會依 AirPods 貼合耳朵的狀況，即時調節聲音。
AirPods 3 內向式麥克風可監測聲音，再透過以音訊運算驅動的適應性等化技術，補足因為不同貼合度而丟失的中、低頻聲音。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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